Vũ Hoàng My chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Á hậu Vũ Hoàng My trở lại làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau 5 năm cùng H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.

Người đẹp được ban tổ chức mời sau lần ngồi ghế giám khảo cuộc thi năm 2017. Vũ Hoàng My nói: "Tôi bất ngờ vì không nghĩ mình còn duyên với cuộc thi. Tôi trân trọng vai trò này, nỗ lực cùng các giám khảo tìm ra người xứng đáng đội vương miện. Hy vọng trải nghiệm của tôi có thể giúp thí sinh tự tin hơn".

Vũ Hoàng My diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chụp ảnh thời trang vào đầu tháng 3. Ảnh: Hoàng Phúc

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Vũ Hoàng My chú trọng học vấn. Cô từng nhận học bổng diễn xuất và cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, theo học tại Los Angeles, Mỹ trong gần ba năm. Cuối 2015, Hoàng My một mình sang Trung Đông để nghiên cứu và thực hiện phim tài liệu chủ đề "Giải mã trí tuệ Do Thái" trong vai trò sản xuất, đạo diễn.

Đầu năm 2020, Vũ Hoàng My trở về Việt Nam, tham gia vào nhóm nghệ sĩ tình nguyện viên chống dịch, giúp đỡ các bệnh nhân, bệnh viện điều trị Covid-19.

Vũ Hoàng My mặc gợi cảm dự sự kiện Vũ Hoàng My mặc gợi cảm dự họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sáng 22/2. Video: Nhân vật cung cấp

Trước đó, bảy giám khảo cuộc thi được công bố gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Rober Powers, bà Lê Diệp Linh - Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học, Hoa hậu H'Hen Niê - top 5 Miss Universe 2018, Hà Anh - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu năm 2008, người mẫu Vũ Thu Phương, Natalie Glebova - Miss Universe 2005. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến làm giám khảo xuyên suốt các tập chương trình truyền hình thực tế.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", tổ chức từ ngày 22/2 đến 17/6, chung kết diễn ra ở TP HCM vào ngày 13/6. Ban tổ chức còn sắp xếp các hoạt động, cuộc thi phụ ở sáu tỉnh gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (Người đẹp biển), Bến Tre, Long An (Đại sứ sinh thái và môi trường), Lâm Đồng (Người đẹp thể thao), TP HCM (Fashion show, trang phục dân tộc, bán kết, chung kết).

Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Video: VTV

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đẩy mạnh chương trình truyền hình thực tế. Năm nay, sau mỗi thử thách, năm người kém nhất sẽ rời cuộc thi. Đến vòng bán kết, chung kết sẽ chỉ có 40 thí sinh được bước lên sân khấu tranh tài. Nguyễn Trần Khánh Vân - đương kim hoa hậu - sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Người chiến thắng là thí sinh Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022.

Tân Cao