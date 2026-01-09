Dàn sao đóng MV Tết của Trúc Nhân

Nghệ sĩ Thanh Thủy, ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi hòa chung không khí rộn ràng trong MV "Vạn sự như ý" của Trúc Nhân.

Nhạc phẩm do Trúc Nhân và các cộng sự gồm DTAP, Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính viết. Nội dung nói về sự sum vầy, trao nhau lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm mới.

68 sao góp mặt trong MV 'Vạn sự như ý' của Trúc Nhân Dàn sao khuấy động MV của Trúc Nhân.

Điểm nhấn là màn diễn xuất, thể hiện vũ đạo của 68 khách mời thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực nghệ thuật như ca sĩ Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, diễn viên Thanh Thủy, Thu Trang, nhà sản xuất âm nhạc DTAP, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Loạt sao trẻ như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange cũng góp mặt.

Các tiền bối, đồng nghiệp góp mặt trong MV Tết của Trúc Nhân. Từ trái qua ở hàng đầu gồm Anh Tú, Cody Nam Võ, Trúc Nhân, LyLy, Erik, hàng sau gồm Orange, Thanh Thủy, Tiến Luật.

"13 năm làm nghề, tôi may mắn có nhiều mối quan hệ, được yêu thương. Khi ngỏ lời mời, tôi hạnh phúc lẫn biết ơn bởi chẳng ai từ chối", anh nói.

>>> Trúc Nhân và khách mời chụp ảnh Tết ở hậu trường

Trúc Nhân quay MV cuối năm 2025, phải sắp xếp thời gian để phù hợp lịch của các đồng nghiệp. Phần cuối, bố mẹ anh xuất hiện với tiểu phẩm vui. "Tôi muốn tạo cảm giác gần gũi như một buổi tụ họp đầu năm - nơi ai cũng có thể hòa vào không khí Tết", ca sĩ cho biết.

Trúc Nhân đều đặn phát hành nhạc Tết vào đầu năm mới trong nhiều năm qua.

Êkíp chú trọng phần nhạc bằng cách kết hợp truyền thống - hiện đại, tạo bản phối với nhiều nhạc cụ đem đến không khí lễ hội. Chuỗi âm thanh "tằng tằng tắng tăng" được xử lý như một điểm nhấn. Phần rap sử dụng các cụm từ quen thuộc như "Tấn tài tấn lộc", "An khang thịnh vượng", "Công thành danh toại".

Ca từ được nhóm viết theo phong cách giản dị. Ở điệp khúc, câu hát "Thôi xin hẹn năm sau, trái tim không còn buồn đau" như một lời hẹn với năm mới. "Vạn sự như ý" - câu chúc cửa miệng của người Việt vào ngày Tết - được lặp lại.

Bố mẹ Trúc Nhân tham gia MV để ủng hộ tinh thần con trai.

Ca sĩ đầu tư phần hình ảnh, mang đến không gian đậm chất Tết cổ truyền. Êkíp dựng mô hình bánh chưng khồng lồ, đặt ở vị trí trung tâm. Trúc Nhân đóng vai cậu bé, di chuyển vòng quanh để lần lượt gặp gỡ mọi người, nhận lì xì. Mỗi phân đoạn được xây dựng như cuộc hội ngộ đầu năm. Đan xen là đạo cụ như pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân. Nhân vật chính và các khách mời diện áo dài đồng điệu, nhảy múa ngẫu hứng.

Trúc Nhân, 34 tuổi, quê Bình Định, được khán giả biết đến sau cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2012). Khi hoạt động chuyên nghiệp, anh phát hành nhiều ca khúc hút hàng chục và trăm triệu view. Anh từng nhận năm đề cử và thắng ba lần ở giải Cống Hiến.

