Vụ chuốc thuốc học sinh, tống tiền phụ huynh từng gây sốc ở Hàn Quốc

Hàn Quốc hai năm trước từng chấn động với vụ án phát nước pha ma túy cho học sinh, sau đó tống tiền phụ huynh tới hàng chục nghìn USD.

Vào một buổi chiều tháng 4/2023, nhóm 4 người "trông giống nhân viên bán hàng" xuất hiện tại khu phố Daechi-dong thuộc quận Gangnam, ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, phát đồ uống miễn phí cho học sinh. Daechi-dong được mệnh danh là "thánh địa bổ túc" tại thủ đô Hàn Quốc, nơi có hàng nghìn lò luyện thi cho học sinh.

Chai đồ uống được quảng cáo là "nước tăng lực" nhưng thực tế lại chứa ma túy được phát cho học sinh ở quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 4/2023. Ảnh: Cảnh sát Gangnam

Nhóm người giới thiệu những chai đồ uống này là nước tăng lực, giúp tăng cường khả năng tập trung và hỗ trợ trí nhớ, một lời quảng cáo đầy hấp dẫn với những học sinh đang chăm chỉ học tập.

Tuy nhiên, 7 học sinh sử dụng những chai "nước tăng lực" miễn phí này sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy số đồ uống đó chứa ma túy đá và thuốc lắc.

Một phụ huynh cũng được báo cáo là đã uống loại nước này. Nhiều người khác thử vài ngụm nhưng phải đổ đi vì chúng "có vị rất kỳ lạ".

Cảnh sát cho hay để đổi lấy "nước tăng lực" miễn phí, những người phân phát chúng đã yêu cầu học sinh cung cấp thông tin liên lạc của phụ huynh. Tiếp theo, những người này đòi phụ huynh trả số tiền khoảng 100 triệu won (75.700 USD), nếu không sẽ tố cáo con cái họ về tội danh sử dụng ma túy.

Các nhà điều tra đã bắt được 4 nghi phạm. Họ khai rằng không biết đồ uống có pha ma túy và được một người giấu mặt thuê để phân phát chúng cho học sinh.

Cuộc điều tra lúc bấy giờ cũng phát hiện ra rằng các thành phần ma túy được mang về từ Trung Quốc và đường dây này đã chuẩn bị tới 100 chai "nước tăng lực", trong đó 10 chai đã được phát cho học sinh, cảnh sát thu giữ 30 chai và các nghi phạm phi tang 60 chai còn lại. Tuy nhiên, cảnh sát không truy tìm được nhóm chủ mưu đứng sau vụ chuốc thuốc này.

Đây không phải lần đầu tiên ma túy gây náo loạn khu phố Daechi-dong. Tin đồn đã xuất hiện trong giới phụ huynh từ năm 2022 về việc có người phát tờ rơi và kẹo tẩm ma túy cho học sinh gần cổng trường hoặc những lò luyện thi lớn, đến mức các em được dặn dò không nhận thức ăn hay quà từ người lạ.

Theo một số bài đăng trực tuyến, những âm mưu tương tự từng được thực hiện trong quá khứ, nhắm vào các học sinh ở Gangnam nhằm biến các em thành "khách hàng ma túy tiềm năng".

Sau khi sự việc gây hoang mang trong xã hội đến mức tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Yoon Suk-yeol đã ra lệnh trấn áp nghiêm khắc, huy động "mọi năng lực điều tra để tiêu diệt các tổ chức phân phối, buôn bán ma túy, cũng như truy lùng và thu hồi triệt để tiền thu lợi bất chính từ hành vi tội phạm này".

"Đây là một vụ án ma túy gây sốc, đã xâm nhập sâu vào thế giới học sinh trung học", Lee Do-woon, người phát ngôn văn phòng tổng thống, tuyên bố.

Theo giới chuyên gia, sự việc cho thấy học sinh Hàn Quốc ngày càng phải đối mặt nhiều với các loại hình tội phạm liên quan đến ma túy. Họ cảnh báo chính quyền cần có những hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa quyết liệt nhằm đối phó với tình trạng gia tăng chóng mặt các vụ án kiểu như vậy và bảo vệ học sinh khỏi ma túy.

Hai người cầm đồ uống có pha ma túy để phân phát cho học sinh ở Gangnam trong bức ảnh do camera giám sát ghi lại hồi tháng 4/2023. Ảnh: Korea Times

Vụ án đã thúc đẩy chính phủ Hàn Quốc tuyên bố mở "cuộc chiến toàn diện" với tội phạm ma túy. Nhà chức trách công bố thành lập một đơn vị điều tra mới, gồm 840 quan chức được huy động từ khắp các cơ quan chính phủ, nhằm tăng cường các biện pháp chống tội phạm ma túy, như trấn áp những quảng cáo trực tuyến về chất gây nghiện bất hợp pháp hay hạn chế việc bác sĩ kê đơn thuốc hướng thần với liều lượng lớn.

Một nữ chính trị gia Hàn Quốc thậm chí còn đề xuất dự luật cho phép tòa tuyên án tử hình đối với những kẻ buôn ma túy bán chất gây nghiện cho trẻ em.

"Vấn đề không nằm ở việc dự luật có quá cực đoan hay không mà là liệu nó có khả thi hay không", bà nói. "Những người phạm tội ma túy lần đầu thường chỉ phải chịu án phạt tiền hoặc quản chế".

"Tôi nghĩ chúng ta nên nỗ lực hơn trong việc giáo dục trẻ vị thành niên. Hiện tại, các trường học dạy học sinh về tác hại từ việc hút thuốc và uống rượu, nhưng lại không nói về ma túy. Các chương trình giáo dục về mối nguy hiểm của chất gây nghiện cần phải được nhanh chóng triển khai đến học sinh và công chúng", bà nhấn mạnh.

Vụ chuốc thuốc học sinh ở phố Daechi-dong gây chú ý trở lại trong dư luận sau khi "Cheonma", nhóm chuyên theo dõi tội phạm nhắm vào người Hàn Quốc, cho rằng nghi phạm đứng sau sự việc này có liên quan đến vụ bắt cóc, tra tấn đến chết nam sinh Park Min-ho, 22 tuổi, ở Campuchia.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm 12/10 đưa tin "Cheonma" xác định nghi phạm chính trong vụ bắt cóc, sát hại Park là một công dân Trung Quốc tên Li, 34 tuổi. Nhóm này cho hay Li có tiền án về ma túy và giữ vai trò nhà phân phối chính trong vụ "nước tăng lực pha ma túy" tại Daechi-dong, Gangnam.

Vũ Hoàng (Theo Korea Herald, DW, Straits Times)