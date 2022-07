Vụ cắt cáp Internet bí ẩn tại Pháp

Nhiều chi tiết về vụ phá hoại cáp Internet quanh thủ đô Paris được công bố, cho thấy điểm yếu của nhiều công nghệ liên lạc quan trọng.

Ngày 27/4, một cá nhân hoặc nhóm người chưa rõ danh tính đã cắt đứt hàng loạt đoạn cáp Internet ở những khu vực quanh thủ đô Paris, khiến hàng nghìn người mất kết nối mạng. Đây trở thành một trong những vụ tấn công cơ sở hạ tầng Internet gây chú ý nhất trong lịch sử Pháp.

Ba tháng sau, các công ty Internet Pháp và chuyên gia am hiểu sự việc cho biết thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin ban đầu, đồng thời kêu gọi áp dụng thêm những biện pháp an ninh để ngăn các cuộc tấn công tương tự. Wired dẫn nguồn tin trong ngành viễn thông Pháp rằng có đến 10 công ty Internet và cơ sở hạ tầng, từ nhà cung cấp mạng đến đơn vị sở hữu mạng dây cáp, đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công hồi cuối tháng 4.

Một trong các đoạn cáp bị cắt trong vụ tấn công quanh Paris, Pháp sáng 27/4. Ảnh: Twitter/Free_1337.

Sự cố bắt đầu vào sáng sớm 27/4. Trong vòng hai giờ, nhiều đoạn cáp đã bị cắt và phá hủy tại ba địa điểm ở phía bắc, nam và đông Paris.

"Những người đó biết rõ họ đang làm gì. Họ nhằm vào những sợi cáp xương sống có nhiệm vụ kết nối Paris với các địa điểm khác ở Pháp. Điều này tác động đến khả năng truy cập Internet ở nhiều khu vực trên khắp đất nước", Michel Combot, Giám đốc quản lý Liên minh Viễn thông Pháp với hơn 10 công ty thành viên, cho hay.

Ba vụ cắt cáp diễn ra gần như đồng thời và theo cách giống nhau, khiến chúng khác biệt với những vụ phá hoại tháp viễn thông và cơ sở hạ tầng Internet trước đây. "Cách họ cắt những đoạn cáp gây thiệt hại tối đa và đòi hỏi nhiều thời gian sửa chữa, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của truyền thông. Đây là tác phẩm của những kẻ chuyên nghiệp", Nicolas Guillaume, CEO công ty Nasca Group, một trong những nhà cung cấp Internet bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc tấn công, nói.

Hình ảnh do công ty Free 1337 công bố trên Twitter cho thấy ống dẫn cáp bị mở, bên trong là những đoạn cáp hư hỏng. Mỗi sợi có đường kính 25 mm và bị cắt ngang, cho thấy thủ phạm đã dùng cưa máy hoặc công cụ tương tự. Nhiều sợi bị cắt ở nhiều vị trí và mất một số đoạn, khiến công tác sửa chữa phức tạp hơn nhiều so với việc bị cắt đứt ở một điểm.

"Cần có thêm sợi cáp và hàn cả hai đầu. Điều này tốn thời gian và phức tạp hơn", Arthur Laudrain, nhà nghiên cứu chính sách và quan hệ quốc tế ở Đại học Oxford của Anh, nhận định.

Tại Pháp, những đoạn cáp xương sống Internet thường được triển khai dọc cơ sở hạ tầng như đường sắt và cống thoát nước. Laudrain cho rằng những kẻ tấn công phải nắm rõ vị trí ống dẫn cáp và có thông tin về mục tiêu cụ thể, bởi vụ cắt cáp diễn ra khi trời còn tối. "Điều này đòi hỏi sự điều phối giữa nhiều nhóm khác nhau", ông nói.

"Chúng tôi đã trải qua vài giờ khó khăn vì đường dẫn dự phòng không hoạt động", Guillaume nói, thêm rằng quá trình sửa chữa tiêu tốn hàng chục giờ.

Hiện thông tin về những người đứng sau vụ tấn công vẫn còn là bí ẩn, cũng như động cơ thực sự của họ là gì. Chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận trách nhiệm, trong khi cảnh sát Pháp chưa thông báo vụ bắt giữ nào liên quan tới sự việc.

Combot nói rằng vụ cắt cáp ngày 27/4 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng viễn thông Pháp trong vài năm qua. Dù nó chỉ gây tác động cục bộ và khó cản trở khả năng truy cập Internet trên diện rộng, điều đó không có nghĩa kết nối Internet có thể trụ vững trước các mối đe dọa nhằm vào hệ thống cáp kết nối.

"Có nhiều điểm yếu trên khắp thế giới", ông nói, chỉ ra Ai Cập là một trong những vị trí như vậy với nhiều tuyến cáp quang biển kết nối châu Âu và châu Á.

Điệp Anh (theo Wired)