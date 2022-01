Vụ bê bối lừa đảo 7 triệu USD của 'tay chơi xe quý tộc'

Charles sinh năm 1952, Hertfordshire, miền nam vương quốc Anh là Nam tước đời thứ ba của Brocket, gia tộc triệu phú ngành rượu bia từ cuối thế kỷ 19. Cha của Charles qua đời khi ông mới 9 tuổi, nên Charles trở thành người thừa kế ở tuổi 15, khi ông nội qua đời vào năm 1967.

Khối tài sản thừa kế gồm ngôi biệt thự thời Georgia 25 phòng ngủ của gia đình nằm trong khu bất động sản cao cấp Hertfordshire rộng gần 600 hecta. Vị Nam tước trẻ tuổi đã chuyển ngôi nhà thành khách sạn và trung tâm hội nghị, bổ sung thêm các phòng ngủ trong khu nhà cũ và xây dựng hai sân golf

Vào đầu những năm 1980, cung điện Brocket Hall trở thành một trong những trung tâm hội nghị hàng đầu của Châu Âu. Đây là địa điểm tổ chức các cuộc hội nghị chống tội phạm quốc tế; các cuộc gặp giữa cựu Thủ tướng Anh, Margaret Thatcher với các nhà lãnh đạo Liên Xô và Mỹ, gồm Ronald Reagan, George Bush và Mikhail Gorbachev.

Toà biệt thự nguy nga đồng thời cũng là món hời. Khi đó, việc kinh doanh hội nghị bùng nổ và Brocket Hall được thuê với giá 25.000 bảng Anh mỗi ngày, tương đương 70.000 USD hiện tại.

Có tiền trong tay, Charles cũng bắt đầu đam mê sưu tập những chiếc xe cổ. Từ đây, những vấn đề của Nam tước thực sự bắt đầu.

Chiếc xe đầu tiên của ông là một chiếc Ferrari 365GT, được mua với giá 6.500 bảng Anh vào năm 1984, và ông đã vay tiền để biến bộ sưu tập của mình thành một doanh nghiệp mua và bán xe Ferrari.

Đầu năm 1989, các ngân hàng nhận ra rằng một số chiếc Ferrari cũ của ông đã tăng gấp ba lần giá trị. Họ cho ông vay 5 triệu bảng Anh để biến việc sưu tầm xe cổ thành một công việc kinh doanh béo bở. Khoản tiền này đã tăng lên 7 triệu bảng ngay năm sau đó.

Cuối cùng, Nam tước đã có 42 chiếc Ferrari và Maseratis, bao gồm Ferrari Formula One 1971 của Niki Lauda và Maserati 300 của Stirling Moss, được nhiều người coi là chiếc xe đua tốt nhất từng được sản xuất. Bộ sưu tập xe được định giá hàng chục triệu bảng, nhưng nhiều dân sành xe thậm chí đã ca tụng, chúng quý tới mức "không thể định giá".



Nhưng thị trường ô tô cổ đã chạm đáy vào năm 1991, khi cuộc Chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên diễn ra. Việc kinh doanh hội nghị cũng bị sa sút.

Với việc ngân hàng đe dọa lấy Brocket Hall, Brocket đã phải vật lộn để tài trợ cho khoản nợ hơn 10 triệu bảng và cần 4,5 triệu bảng để thoát khỏi lỗ. Khi nợ nần ngày càng chồng chất mà không có cách nào trả được, Charles liền ngắm nghía kho báu trong gara và nảy ra ý tưởng táo bạo: gian lận bảo hiểm.

Những chiếc xe trong bộ sưu tập được cất giữ trong hai nhà kho đã được chuyển đổi với hệ thống an ninh tối tân và được bảo hiểm với giá cao gấp 3 lần so với giá trị. Nếu bốn chiếc ôtô bị đánh cắp, khoản thanh toán bảo hiểm sẽ giúp Nam tước giữ lại lâu đài Brocket Hall của tổ tiên.

Vào tháng 5/1991, Charles và hai nhân viên tháo rời các bộ phận và mang đi tiêu hủy. Một người đã đề nghị ông nghiền nát những chiếc xe nhưng Charles không đành lòng. Ông quyết định rằng những chiếc xe sẽ được tháo rời bộ phận và cất giấu. Nếu bảo hiểm không chi trả, những chiếc xe có thể được tìm thấy một lần nữa và vẫn có thể cứu vãn bằng cách lắp ráp lại.

Như Charles đã viết trên tờ The Times vào năm 2005, việc phá hủy này đã diễn ra "với một trái tim nặng nề". "Khi đưa từng mảnh vào lò, tôi lại tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó, những chiếc xe này sẽ được chế tạo lại. Đến lúc đó, hy vọng rằng các vấn đề của tôi đã kết thúc. "

Charles sau đó báo cảnh sát rằng những chiếc xe bị đánh cắp trong đêm khuya sau khi hệ thống báo động bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, không ai trong số các nhân viên sống cạnh gara nghe thấy bất cứ âm thanh kỳ lạ gì. Không có bằng chứng nào được tìm thấy.

Năm 1982, ông kết hôn với người mẫu Mỹ Isabell Lorenzo, nhưng Charles không phải là người chồng lý tưởng. Isabell cáo buộc chồng không chung thủy và có hàng tá cuộc tình vụng trộm và thậm chí ông còn đánh cô. Do đó, khi bị cảnh sát gõ cửa và thẩm vấn, Isabell đã tố cáo toàn bộ vụ nguỵ tạo ăn cắp xe năm xưa với cảnh sát.

Charles bị kết tội âm mưu lừa đảo và bị kết án 5 năm tù. Isabell ly hôn và về nhà ở Puerto Rico, mang theo 3 con của họ.



Cung điện Brocket Hall vuột khỏi tay vị Nam tước, trở thành một quỹ tín thác cho một tập đoàn có trụ sở tại Hong Kong do một chủ khách sạn người Đức điều hành.



Tháng 8/1998, Charles được thả tự do, không còn xu dính túi, bắt đầu với ngành công nghiệp giải trí trên các sóng truyền hình và viết tự truyện. Call Me Charlie được xuất bản tháng 9/2004, nằm trong danh sách Top 10 cuốn sách bán chạy nhất năm toàn vương quốc Anh.

Năm 2006, ở tuổi 54, ông tái hôn với một nữ nhiếp ảnh gia kém 23 tuổi. Mối quan hệ của ông với những đứa con lớn cũng đã hồi phục. Phần duy nhất còn thiếu trong bức tranh hoàn hảo là Brocket Hall. Anh ta không giấu giếm việc muốn lấy lại gia sản tổ tiên. Năm 2011, Charles đã bắn một phát súng vào cung điện này và bị kiện về thiệt hại gây ra cho một cây đàn piano Steinway trị giá 100.000 bảng Anh.

May mắn thay câu chuyện này có một số phần kết thúc có hậu, ít nhất là cho những chiếc xe hơi. Chúng đã được phục hồi và bán lại.

Chiếc Birdcage Maserati được nhìn thấy lần cuối trước công chúng tại Cuộc đua lịch sử Monterey ở Laguna Seca vào năm 2000. Chiếc Ferrari 340 America có một ngôi nhà mới ở Nhật Bản sau khi được cho là đã được bán với giá hơn 1 triệu bảng Anh, tương đương 2,5 triệu USD hiện nay. Chiếc Ferrari 250 Europa đã hồi sinh vào năm 2002 còn chiếc Ferrari 195 Inter đã tìm thấy ngôi nhà của nó với một chủ sở hữu người Mỹ vào năm 1997.

>>Hình ảnh 4 chiếc xe cổ bị Nam tước Brocket "dàn cảnh" ăn cắp