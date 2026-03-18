Vụ án tham nhũng tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Sáng 18/3, cuộc họp Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Phó ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vụ án xảy ra tại ACV cho thấy "những sai phạm cũ vẫn tái diễn nếu không có cơ chế phòng ngừa hiệu quả".

Mới đây, ông Vũ Thế Phiệt khi đang đương chức Chủ tịch HĐQT ACV đã bị tạm giam về cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và "nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu". Cùng bị bắt với ông Phiệt là ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. ACV hiện quản lý và vận hành 23 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.

Nhiều công an xuất hiện ở trụ sở ACV ở số 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM, chiều 26/1. Ảnh: Quốc Thắng

Tại phiên họp sáng nay, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu tập trung điều tra, xử lý hàng loạt vụ án, vụ việc, trong đó có vụ án xảy tại Bộ Y tế, tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM), sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An); sai phạm liên quan đến gói thầu số 3, 4 đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Ba tháng qua, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với gần 2.400 bị can, truy tố 1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Vũ Tuân