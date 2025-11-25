Cựu viện phó Pháp y tâm thần Trung ương bị bắt

Hà NộiCựu viện phó Pháp y tâm thần Trung ương Dương Văn Lương bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ giám định tâm thần cho một nghi phạm.

Ông Lương vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Điều tra ban đầu xác định, ông Lương đã tạo điều kiện để Bùi Thị Thanh Thủy, người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng được tự do ra ngoài. Thủy sau đó tham gia đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Khi đường dây này bị triệt phá, Thủy khai không bị tâm thần như kết luận trước đó. Các kết luận giám định do Thủy móc nối để chạy. Ông Lương khi đó là Phó viện trưởng đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định.

Đây là diễn biến mới khi Công an Hà Nội mở rộng điều tra vụ án tại Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các đơn vị liên quan. Hiện 54 người đã bị khởi tố về các hành vi.

Bị can Dương Văn Lương. Ảnh: Công an

Nhà chức trách đánh giá, Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi và chồng là Lê Văn Đông, 47 tuổi, đã thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ lãnh đạo cao nhất đến bảo vệ, tạo thành vòng tròn khép kín để phạm tội. Đây là một đường dây "chạy" kết luận giám định tâm thần rất nguy hiểm. Nhiều tội phạm đang phải chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện nhưng ra ngoài tự do để tiếp tục phạm tội.

Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Viện trưởng pháp y Trần Văn Trường, vài trăm triệu. Ông Trường nhận và chia tiền cho các thành viên hội đồng giám định để viết thêm vào hồ sơ bệnh án nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh. Từ đó nhiều người bình thường vẫn có kết luận bị tâm thần, nhằm được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Phạm Dự