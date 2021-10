Vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm 'răn đe'

Vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La... có "tác dụng răn đe, lan tỏa", Bộ trưởng Công an thay mặt Chính phủ gửi báo cáo Quốc hội.

Trong báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 gửi Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhiều năm qua diễn ra "rất phức tạp", nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai; vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác đấu tranh đã đạt kết quả nổi bật khi nhận diện đúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Trong số này có vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La... , vụ án tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Quảng Ninh...

Theo người đứng đầu lực lượng công an, các vụ án trên đều có "tác dụng răn đe, lan tỏa, phòng ngừa chung trên cả lĩnh vực". Tại vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các công ty liên quan, Bộ Công an đã khởi tố, bắt 7 bị can, trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt của bệnh viện và bước đầu xác định sai phạm tại 2 gói thầu đã gây thất thoát trên 40 tỷ đồng.

Từ 1/10/2020 đến 30/9/2021, trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 8.000 vụ (tăng 1,8%) với trên 7.000 cá nhân (giảm 8,6%), 73 tổ chức (tăng 231,8%).

Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Giang Huy

Trong một năm, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 325 vụ, thu gần 5 triệu khẩu trang y tế và nhiều tấn găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc. Một đường dây tổ chức tiêm vaccine "dịch vụ" với giá 2-4 triệu một người bị triệt phá.

Nhiều cán bộ có hành vi "bảo kê", bao che cho hoạt động phạm tội kinh tế, buôn lậu bị điều tra. Như tại vụ án buôn lậu xăng dầu tại Đồng Nai, Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu đã bị khởi tố; tại vụ án sản xuất sách giáo khoa giả tại Hà Nội đã khởi tố ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội và bốn cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Hôm 21/10, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, 54 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, là người thứ 9 bị khởi tố trong 5 tháng qua tại vụ án sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội - nơi ông từng làm giám đốc. Liên quan vụ án này, từ ngày 13/5, C03 đã khởi tố bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim; Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng, ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu; Đoàn Trọng Bình, cựu phó phòng phụ trách Phòng Vật tư, ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định; Nghiêm Tuấn Linh, cựu phó trưởng phòng Vật tư, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu... Trong năm 2020-2021, ở vụ án khác, nhiều cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đã bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định khi liên kết sử dụng robot Rosa trong phẫu thuật, gây thiệt hại 10,5 tỷ đồng. Đó là ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện; Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc Bệnh viện; Trịnh Thị Thuận, cựu trưởng phòng Tài chính; Lý Thị Ngọc Thủy, cựu phó phòng Tài chính.

Hoàng Thùy - Viết Tuân