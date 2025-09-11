VPBank sắp tham gia thị trường tài sản mã hóa

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Theo thông tin từ VPBank, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty con của nhà băng này - giữ vai trò dẫn dắt trong dự án sàn tài sản mã hóa của họ. Để triển khai, VPBank sẽ huy động các chuyên gia blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu để triển khai dự án.

Tại phiên họp thường niên hồi tháng 4, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank từng cho biết thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực này mới, quan trọng nhưng tiềm ẩn rủi ro, cần khuôn khổ pháp lý và sự tham gia của những tổ chức có nền tảng vững mạnh. Ông Vinh cũng tiết lộ nhà băng này đã phân tích, tiếp xúc với các đối tác để chuẩn bị gia nhập thị trường này.

Trước VPBank, một số tổ chức cũng có động thái tiếp cận lĩnh vực này. Tháng 8, MB hợp tác với Tập đoàn Dunamu - đơn vị vận hành sàn Upbit - để triển khai sàn giao dịch mã hóa tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ chia sẻ công nghệ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ bảo vệ nhà đầu tư và đào tạo nhân lực. Ngoài ra, các đơn vị trong ngành chứng khoán như SSI, VIX hay TCBS cũng tham gia góp vốn thành lập công ty trong lĩnh tài sản số.

Việc các ngân hàng, công ty chứng khoán có nền tảng tài chính tham gia thị trường tài sản mã hóa cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này. Bởi họ sẽ có đủ nguồn lực (vốn, nhân lực...) xử lý các rủi ro liên quan thanh khoản và hệ thống phòng chống rửa tiền đã vận hành nhiều năm, theo đại diện Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tại sự kiện hồi tháng 6.

Ảnh minh họa đồng Bitcoin. Ảnh: Reuters.

VPBank được thành lập năm 1993, hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 6 tại Việt Nam, đạt 1,1 triệu tỷ đồng. Còn VPBankS công ty do VPBank nắm 99,9% vốn - hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, dự kiến sẽ IPO cuối năm nay.

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ. Theo đó, công ty vận hành sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, gồm 35% vốn phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. 65% còn lại được sở hữu bởi các tổ chức, không phải cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam "chắc chắn có hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà điều hành sẽ không cấp phép nhiều do lo ngại khó đánh giá sau thời gian thí điểm.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD (2023). Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Trọng Hiếu