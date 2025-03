Vòng bụng to cảnh báo nguy cơ bệnh gì?

Người có vòng bụng to nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, rối loạn nội tiết, tim mạch hay ung thư.

Bác sĩ Trần Đức Cảnh, khoa Nội soi và Thăm dò chức năng, Bệnh viện K Trung ương, cho biết vòng bụng trên 80 cm ở nữ và 90 cm ở nam giới thì được coi là béo bụng. Người có vòng bụng to, nguy cơ mắc một số bệnh sẽ tăng lên.

Mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ

Vòng bụng to có thể là biểu hiện của rối loạn chuyển hóa, tăng cholesterol xấu gây tích tụ mỡ quanh tạng trong ổ bụng hoặc dưới da, đặc biệt là da bụng. Khi lượng mỡ trong máu quá cao, mỡ cũng sẽ ứ đọng trong gan và gây gan nhiễm mỡ. Nếu tình trạng này không điều trị có thể gây xơ gan, ung thư gan, nguy hiểm cho sức khỏe.

Xơ vữa động mạch cản trở lưu thông máu. Ảnh: istockphoto

Bệnh tim mạch, đột quỵ

Khi mỡ máu bị rối loạn, các cholesterol xấu sẽ lắng đọng ở thành mạch gây mảng vữa xơ, hẹp lòng mạch một phần, cản trở tuần hoàn máu. Nếu vị trí mạch máu bị hẹp là những mạch quan trọng như mạch vành hoặc mạch não thì có thể gây thiếu máu cơ tim hoặc thiếu máu não khi gắng sức. Nguy hiểm hơn, những mảng vữa xơ này bị phá vỡ một cách đột ngột có thể gây tắc mạch, hậu quả là nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và tử vong. Ngoài ra, mạch máu và cơ tim bị lắng đọng mỡ dư thừa cũng có thể gây tăng huyết áp và bệnh lý cơ tim.

Bệnh tiểu đường

Khi rối loạn mỡ máu, cơ thể sẽ gặp tình trạng kháng insulin, gây rối loạn đường máu. Do đó, bụng bạn càng béo, càng chứa nhiều mỡ thì khả năng mắc bệnh tiểu đường càng cao. Nhiều nghiên cứu cho rằng độ lớn của vòng bụng tỷ lệ thuận với nguy cơ tiểu đường.

Rối loạn nội tiết

Mỡ bụng càng tăng thì nội tiết tố trong cơ thể sẽ bị rối loạn. Rối loạn nội tiết có thể gây mất ngủ, dễ cáu gắt, da nổi mụn, xỉn màu da, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt.

Nguy cơ ung thư

Khi béo bụng, nguy cơ rối loạn mỡ máu cũng cao, lượng estrogen trong cơ thể cũng tăng lên, dẫn tới tăng nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.

Khối u bất thường trong ổ bụng

Một trong những nguyên nhân ít gặp khác của vòng bụng to là khối u bất thường của các tạng trong ổ bụng như: dạ dày, ruột, gan, thận... Chính vì thế, vòng bụng lớn có thể là sự cảnh báo sự bất thường của nhiều cơ quan nội tạng ấy. Ở phụ nữ hay gặp do u buồng trứng, u xơ tử cung. Với những bệnh nhân này, ngoài vòng bụng to thì có thể gặp các triệu chứng thiếu máu, táo bón, són tiểu, đau thắt lưng.

Bệnh lý gây dịch ổ bụng

Một nguyên nhân khác khiến vòng bụng to không phải do tăng mỡ bụng hay sự xuất hiện khối bất thường trong ổ bụng mà lại là sự tăng số lượng bất thường của dịch ổ bụng. Một số nguyên nhân khiến ổ bụng có dịch là xơ gan, suy thận, suy tim, lao màng bụng, khối u ác tính trong ổ bụng.

Nhìn chung, vòng bụng to do nhiều nguyên nhân và bệnh lý khác nhau. Do đó, không nên chủ quan mà nên đi kiểm tra sức khỏe nếu bạn có vòng bụng to bất thường.

Thúy Quỳnh