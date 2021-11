Vốn FDI vào Vĩnh Phúc tăng mạnh 9 tháng

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Vĩnh Phúc trong 3 quý tăng gần 220% so với cùng kỳ và vượt gần 150% kế hoạch năm.

Theo số liệu thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, thu hút đầu tư nước ngoài của địa phương vẫn giữ ở mức khả quan, vượt so với kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, 9 tháng qua, tỉnh đã thu hút khoảng 992,48 triệu USD, bằng 248,12% kế hoạch năm và tăng 218,6% so với cùng kỳ năm 2020; vốn DDI (ngoài khu công nghiệp) đạt 16.342,95 tỷ đồng, bằng 291,14% kế hoạch năm và tăng 128% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế đến hết tháng 9/2021, Vĩnh Phúc có 428 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7 tỷ USD và 821 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 106.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tại địa phương đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản và đang giải quyết việc làm cho 11.516 lao động ở trong và ngoài tỉnh.

Công nhân tại một nhà máy Vĩnh Phúc.

Trong giai đoạn bùng phát Covid-19, Vĩnh Phúc triển khai hàng loạt các biện pháp chống dịch, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động bình thường không bị gián đoạn chuỗi sản xuất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tầm soát, tiêm phòng vaccine cho người dân và các chuyên gia, người lao động trong khu công nghiệp để ngăn ngừa nguy cơ lây lan. Đồng thời, địa phương có cơ chế các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và làm việc.

Vĩnh Phúc là một trong số những địa phương tích cực mở cửa, tạo nhiều điều kiện thông thoáng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Các hội nghị giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư được duy trì thường xuyên để có thể kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lắng nghe ý kiến tham vấn, đề xuất của doanh nghiệp về những cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Địa phương này cũng đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi riêng đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp như: áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm đối với các công ty sản xuất phần mềm, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch...; hay tùy theo ngành nghề, dự án, các doanh nghiệp có thể được áp dụng chế độ miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 đến 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp từ 4 đến 9 năm tiếp theo. Thực hiện miễn thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt bằng cho một số trường hợp.

Thảo Miên (Theo Báo Vĩnh Phúc)