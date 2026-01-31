Volvo cho xe điện mới đâm vào cột điện để thử an toàn

Chiếc EX60 chạy từ trong nhà ra ngoài trời, lao thẳng vào cột điện khiến phần đầu xe gần như bị xé toạc làm đôi.

Chiếc EX60 lao ra khỏi đường khi đang di chuyển với tốc độ 60 km/h sau đó đâm trực diện vào một cột kim loại để mô phỏng tình huống tài xế mất lái và đâm vào cây hoặc cột điện.

Ngay trước khi va chạm, dây an toàn đa chức năng - lần đầu tiên được Volvo trang bị - giữ chặt người lái và hành khách vào ghế, giảm thiểu chuyển động cơ thể và nguy cơ chấn thương.

Volvo cho xe điện mới đâm vào cột điện Video: Volvo

Phần trước của chiếc EX60 dường như đã hấp thụ toàn bộ lực va chạm, vì các trụ A không bị ảnh hưởng. Kính chắn gió dường như không bị nứt. Điều này có nghĩa các cửa có thể dễ dàng mở ra sau đó, cho phép nhân viên cứu hộ đưa mọi người ra ngoài một cách an toàn.

Khi va chạm, thân xe EX60 được thiết kế để hấp thụ năng lượng va đập, giữ cho khung an toàn nguyên vẹn nhất có thể và giúp bảo vệ người ngồi trong xe, theo bà Lotta Jakobsson, Trưởng nhóm kỹ thuật cấp cao về an toàn tại Volvo.

Xe điện mới Volvo EX60 vừa ra mắt. Ảnh: Volvo

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa biết về EX60 mới, bao gồm cả vấn đề an toàn. Xe có tay nắm cửa ngoài điều khiển điện tử, điều này đã được chứng minh là khó khăn - hoặc thậm chí không thể - vận hành sau va chạm. Vẫn chưa biết làm thế nào để mở cửa bằng tay từ bên trong hoặc bên ngoài, và Volvo vẫn chưa công bố sách hướng dẫn sử dụng cho mẫu xe này. Các tổ chức độc lập như Euro NCAP và NHTSA cũng chưa công bố đánh giá thử nghiệm va chạm của EX60.

Volvo EX60 vừa ra mắt trong tháng 1 mới tham vọng thay đổi cuộc chơi khi sử dụng nền tảng cấu trúc điện mới, phạm vi hoạt động và khả năng sạc nhanh hàng đầu phân khúc. Mẫu SUV cũng là xe điện quan trọng nhất của thương hiệu cho đến nay.

