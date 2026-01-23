Volvo EX60 - xe điện mới tham vọng thay đổi cuộc chơi

Hãng xe Thụy Điển ra mắt EX60 với nền tảng cấu trúc điện mới, phạm vi hoạt động và khả năng sạc nhanh hàng đầu phân khúc.

Volvo gọi EX60 mới là một bước đột phá. Mẫu SUV là xe điện quan trọng nhất của thương hiệu cho đến nay và gia nhập phân khúc với những thông số ấn tượng.

EX60 có phạm vi hoạt động ước tính theo EPA là 644 km, khả năng sạc nhanh 400 kW và truy cập trực tiếp vào mạng lưới sạc Supercharger của Tesla. Chiếc SUV điện còn có một phiên bản đặc biệt dành cho địa hình gồ ghề.

Phạm vi hoạt động đến 644 km của phiên bản cao cấp nhất EX60 P12 AWD Electric thậm chí vượt qua cả Tesla Model Y bản Long Range. Sạc ở công suất 400 kW cho phép EX60 tăng thêm đến 278 km phạm vi hoạt động chỉ trong 10 phút.

Tổng cộng, Volvo EX60 có ba hệ thống truyền động và 7 phiên bản khác nhau. Bản P6 RWD có phạm vi hoạt động lên đến 499 km, P10 AWD là 515 km, và P12 AWD cao nhất.

Thương hiệu Thụy Điển bảo hành công nghệ pin của mình trong 10 năm - một điểm quan trọng vì đây là một nền tảng mới của Volvo.

Kiến trúc mới SPA3 được kết hợp với hệ thống điều khiển HuginCore của Volvo. Cấu hình này gồm một số công nghệ chủ chốt, bao gồm cấu trúc pin liền khối, công nghệ đúc khuôn khổ lớn và môtơ điện thế hệ mới do chính Volvo sản xuất.

Volvo cho biết tất cả những điều này đồng nghĩa với trọng lượng nhẹ hơn, hiệu quả hơn, khả năng mở rộng sản xuất tốt hơn và quan trọng hơn cả là chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng. EX60 có lượng khí thải carbon tương đương với mẫu EX30 nhỏ hơn.

Hiện hãng chưa công khai giá cụ thể cho từng phiên bản, nhưng cho biết dự kiến một chiếc EX60 trang bị đầy đủ sẽ có giá khoảng 60.000 USD.

Về thiết kế, EX60 không hoàn toàn thay đổi ngôn ngữ thiết kế của Volvo mà chỉ là sự phát triển. Xe đạt hệ số cản gió 0,26 Cd nhờ thiết kế mũi xe thấp, đường mái dốc và các cạnh được thuôn gọn. Chiều dài cơ sở lớn và sàn xe phẳng giúp tăng không gian để chân ở hàng ghế sau cùng khoang hành lý rộng rãi.

Những điểm nổi bật về công nghệ bao gồm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 28 loa, loa tích hợp trên tựa đầu cho cả 4 ghế và Apple Music với công nghệ Dolby Atmos.

Bên cạnh đó là trợ lý AI mà Volvo cho biết sẽ nói chuyện như người bình thường. Hệ thống này chạy trên nền tảng Gemini AI của Google trên hệ điều hành Android Automotive OS. Dây an toàn đa thích ứng mới cũng là một điểm đáng chú ý.

Volvo tận dụng khung an toàn được gia cố bằng thép boron, sử dụng một loạt cảm biến và giám sát môi trường liên tục để vượt xa những gì hãng cho là tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Volvo cũng xác nhận rằng phiên bản EX60 Cross Country sẽ được bán tại Mỹ, sau khi ra mắt tại châu Âu. Phiên bản này được nâng chiều cao gầm xe thêm 20 mm, và có thể điều chỉnh thêm 20 mm nữa thông qua hệ thống treo điều chỉnh được.

Xe trang bị tấm chắn gầm, vòm bánh xe rộng hơn, vành xe độc đáo và màu sơn xanh lục Frost. Xe cũng trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn và chỉ được cung cấp với các động cơ P10 và P12.

Khách hàng châu Âu đã có thể đặt hàng trước mẫu EX60. Việc đặt hàng tại Mỹ sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân, và quá trình sản xuất cũng khởi động cùng thời điểm tại nhà máy của Volvo ở Thụy Điển. Các phiên bản P6 và P10 sẽ ra mắt đầu tiên vào mùa hè này, tiếp theo là phiên bản P12 phạm vi mở rộng không lâu sau đó.

Mỹ Anh (theo Carscoops)