Volkswagen muốn dựa vào hãng Trung Quốc để chiếm thị trường bản địa

Volkswagen có kế hoạch sản xuất đến 2030 với hầu hết các mẫu xe bán ra tại Trung Quốc dựa trên nền tảng điện tử phát triển cùng Xpeng.

Động thái này là một phần trong nỗ lực giành lại thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Theo đại diện hãng, kiến trúc này cho phép Volkswagen phát triển ôtô nhanh hơn tới 30% và rẻ hơn 40% so với việc sử dụng nền tảng MEB phát triển ở Đức, nhờ các bộ điều khiển tập trung và tăng cường sản xuất linh kiện nội bộ.

Mục tiêu của hãng là sản xuất hầu hết các mẫu xe tại Trung Quốc trên nền tảng kiến trúc mới dựa trên phần mềm có tên gọi Kiến trúc Điện tử Trung Quốc (CEA) vào năm 2030. Hiện thương hiệu Đức đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc, mất vị trí dẫn đầu vào tay các đối thủ địa phương như BYD và Geely, những hãng đã liên tục tung ra các mẫu xe mới - với các tính năng thông minh - với tốc độ nhanh hơn nhiều trong những năm gần đây.

Năm 2024, Volkswagen đã bị BYD vượt qua và năm 2025, hãng tụt xuống vị trí thứ ba với doanh số giảm 17,4% trong quý IV.

Unyx 07 - mẫu xe đầu tiên của Volkswagen dựa trên nền tảng CEA của Xpeng. Ảnh: Volkswagen

Các nhân viên tại trung tâm Hợp Phì (tỉnh An Huy), bao gồm phòng thí nghiệm CEA với khoảng 850 kỹ sư - đa số là người Trung Quốc - cho biết họ đã được trao quyền tự chủ đưa ra quyết định như một phần của sự thay đổi.

Volkswagen đã bắt đầu sản xuất chiếc xe đầu tiên, chiếc SUV điện có tên ID. Unyx 07 trên nền tảng CEA vào cuối 2025 và dự kiến sản xuất thêm 4 mẫu xe nữa trong năm nay.

Năm 2027, hãng sẽ bổ sung khoảng 10 mẫu xe nữa trên nền tảng này, với một số xe sử dụng động cơ đốt trong.

Sự hợp tác giữa Xpeng và Volkswagen bắt đầu vào tháng 7/2023 khi Volkswagen đầu tư 700 triệu USD để sở hữu 4,99% cổ phần của Xpeng. Từ đó, mối quan hệ đối tác đã mở rộng từ nền tảng Compact Main Platform (CMP) tập trung vào thị trường Trung Quốc sang nền tảng Modular Electric Drive Matrix (MEB) toàn cầu của Volkswagen.

Vào tháng 4/2024, các đối tác công bố hợp tác phát triển kiến trúc CEA, với các thỏa thuận chính thức được ký kết vào tháng 7 cùng năm.

Volkswagen đang theo đuổi chiến lược đa chiều tại Trung Quốc, duy trì quan hệ đối tác lâu dài với các công ty như SAIC, FAW và JAC, đồng thời thiết lập các mối quan hệ mới với các công ty công nghệ như Xpeng và Horizon Robotics. Tại Ngày hội Công nghệ của Xpeng vào tháng 11/2025, CEO của Xpeng, He Xiaopeng, thông báo rằng chip AI Turing do Xpeng tự phát triển đã được Volkswagen lựa chọn sử dụng.

Sự hợp tác với Horizon Robotics cũng bước vào một giai đoạn mới. Vào ngày 8/12/2025, tại Hội nghị Hệ sinh thái Công nghệ Horizon 2025, Han Hongming, CEO của liên doanh Carizon giữa Volkswagen và Horizon, tiết lộ rằng chip do Volkswagen tự phát triển sẽ dựa trên kiến trúc BPU mới nhất của Horizon. Chip này sẽ tương thích với kiến trúc CEA do Volkswagen và XPeng cùng phát triển, hỗ trợ trợ lý lái xe nâng cao L2+ và lái xe tự động L3/L4.

Mỹ Anh (theo Reuters, CarNewsChina)