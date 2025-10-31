Volkswagen Golf R - hatchback hiệu năng cao giá gần 1,9 tỷ đồng

Hôm 31/10 tại TP HCM, nhà phân phối thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam ra mắt dòng Golf nhập khẩu từ Đức. Xe bán ra 6 phiên bản, giá khởi điểm 798 triệu đồng.

Mẫu xe trong bài là bản cao cấp nhất, giá đắt nhất, ở mức 1,898 tỷ đồng. Tên đầy đủ của phiên bản này là Volkswagen Golf R Performance 4Motion.