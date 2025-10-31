Volkswagen Golf R - hatchback hiệu năng cao giá gần 1,9 tỷ đồng

Hôm 31/10 tại TP HCM, nhà phân phối thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam ra mắt dòng Golf nhập khẩu từ Đức. Xe bán ra 6 phiên bản, giá khởi điểm 798 triệu đồng.
Mẫu xe trong bài là bản cao cấp nhất, giá đắt nhất, ở mức 1,898 tỷ đồng. Tên đầy đủ của phiên bản này là Volkswagen Golf R Performance 4Motion.
Golf R không khác biệt nhiều về thiết kế tổng thể so với các bản thấp hơn. Xe mang hình dáng một chiếc hatchback truyền thống, 5 cửa, gầm thấp (123 mm). Với trục cơ sở 2.636 mm, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.287 x 1.789 x 1.456 mm, Golf định vị cỡ B+.
Điểm nhấn trên Golf R là các công nghệ hỗ trợ, trang bị thể thao ở nội, ngoại thất nhằm tối đa hóa trải nghiệm sau tay lái. Xe sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED ma trận, dải định vị vắt ngang.
Phía trước là các khe hút gió cỡ lớn, ngoài nhiệm vụ khí động học, còn tản nhiệt cho bộ phanh ở hai bánh trước và động cơ dưới capô.
Trên Golf R, cùm phanh hiệu năng cao có màu xanh cùng màu thân xe. Đĩa phanh đục lỗ, tản nhiệt kích thước 18 inch.
Phần cản sau Golf R thiết kế hầm hố. Bộ 4 ống xả đối xứng hai bên các đường ray thoát khí có nhiệm vụ định hướng luồng gió. Xe cũng có cánh gió lớn phía đuôi.
Trên bản Golf R, hãng Đức trang bị hàng loạt công nghệ nhằm gia tăng cảm giác lái thể thao như hệ thống điều khiển khung gầm chủ động với khả năng tùy chỉnh độ cứng của giảm xóc tùy vào điều kiện mặt đường hoặc chế độ lái. Hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau có thêm các thanh liên kết, gia cố.
Cốp xe của Golf nói chung khá khiêm tốn, dung tích khoảng 374 lít. Việc mở cốp hoàn toàn bằng cơ, chỉnh ghế cũng vậy.
Khoang lái của Volkswagen Golf khá hiện đại. Hầu hết nút bấm trên mẫu xe này đều là dạng cảm ứng. Xe có bàn đạp ga, phanh bằng nhôm.
Vô-lăng ba chấu bọc da với huy hiệu R ở hướng 6 giờ. Phía sau là đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số. Xe có thêm lẫy chuyển số sau vô-lăng để điều khiển hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Cần số điện tử trên Golf R. Chỉ có bản này dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4Motion), các bản còn lại dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái: Comfort (thoải mái), Normal (bình thường), Sport (thể thao) và Individual (cá nhân).
Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch trên Golf R. Hướng đến các khách hàng trẻ, mẫu hatchback thương hiệu Đức tạo những điểm nhấn nhá như đèn trang trí nội thất, các viền ốp crôm.
Trên táp-lô hay thành cửa, xe còn có các tấm ốp sợi carbon. Những chi tiết còn lại chủ yếu là nhựa hoặc nỉ.
Ghế kết hợp da lộn và nỉ, phối các sọc xanh tương phản trên Golf R.
Volkswagen Golf R trang bị động cơ 2.0 tăng áp cửa nạp kép, công suất 320 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại 2.000-5.600 vòng/phút. Tại Đức, thử nghiệm tăng tốc 0-100 km/h của Volkswagen trên Golf R là 4,6 giây. Xe trang bị hệ thống điều hướng mô-men xoắn chủ động. Tùy vào tình huống lái xe, hệ thống phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến các bánh để gia tăng độ bám và cảm giác lái thể thao.
Hàng ghế thứ hai của Golf R thích hợp cho người trưởng thành ở các hành trình ngắn. Xe có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.
Golf R cho khách Việt một lựa chọn ở dòng hot hatch giá dưới 2 tỷ đồng. Xe hướng đến khách hàng thiểu số, tài chính mạnh và đam mê cảm giác lái.
Ở phân khúc phổ thông tại Việt Nam, thị trường hiện có rất ít lựa chọn hatchback hiệu năng cao như Golf R. Honda có mẫu Civic Type R (cỡ C) với giá 2,999 tỷ đồng, nhập Nhật Bản nhưng hiện đã khai tử. Thiết kế mẫu xe Honda không thuần kiểu hatchback truyền thống như Golf. Thay vào đó, phần trụ C có kiểu vuốt cong điệu đà hơn và thường được gọi là kiểu xe liftback. Ở mảng xe sang, Mercedes từng bán chiếc AMG A45 nhưng hiện không còn.
Thành Nhạn