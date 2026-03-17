Volkswagen dự định hai tuần ra mắt một xe điện

Trung QuốcHãng Đức vượt qua BYD và Toyota về doanh số trong tháng 2, và dự định ra mắt xe điện mới với "tốc độ Trung Quốc".

Để duy trì vị trí dẫn đầu như đã đạt được trong tháng 2, Volkswagen dự định trung bình cứ hai tuần ra mắt một mẫu xe điện mới, tức theo tốc độ mà các hãng xe Trung Quốc vẫn làm.

Sau khi BYD chấm dứt 15 năm thống trị của Volkswagen với tư cách là thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại Trung Quốc vào năm 2023, thương hiệu Đức đang tìm cách trở lại khi đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng doanh số tháng 2, trước thềm chiến dịch xe điện lớn nhất từ trước đến nay của hãng.

Là một phần trong chiến lược "Tại Trung Quốc, dành cho Trung Quốc", nhà sản xuất ôtô châu Âu đang đẩy mạnh tấn công, với kế hoạch ra mắt trung bình một mẫu xe điện mới cứ sau hai tuần trong năm nay, bắt đầu với ID. Unyx 08.

ID. Unyx 08 là mẫu SUV cỡ lớn chạy điện và là phiên bản sản xuất của concept ID. Evo ra mắt lần đầu vào tháng 4/2025 tại triển lãm Thượng Hải, phát triển thông qua sự hợp tác với hãng xe Trung Quốc XPeng.

Với kỹ thuật Đức kết hợp công nghệ tiên tiến của địa phương, mẫu SUV điện này là xe điện tiên tiến nhất của Volkswagen dành cho thị trường Trung Quốc và là nền tảng cho tham vọng giành lại thị phần trong khu vực.

ID. Unyx 08 sản xuất tại nhà máy Volkswagen Anhui ở Hợp Phì, dựa trên kiến trúc điện 800 V được phát triển chung với XPeng. Xe có khả năng sạc siêu nhanh, cho phép sạc 10%-80% chỉ trong khoảng 20 phút.

Mẫu SUV điện này cũng trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến L2 của XPeng và khoang lái thông minh.

Thiết kế nội thất của ID.Unyx 08 khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ mẫu xe Volkswagen nào, với hai màn hình điều hướng và thông tin giải trí 14,96 inch, cùng màn hình hiển thị cho người lái 10,25 inch trải dài gần hết bảng điều khiển. Xe còn có tủ lạnh tích hợp.

Mẫu SUV điện này có hai cấu hình dẫn động: một môtơ và hai môtơ. Phiên bản một môtơ đặt phía sau với công suất 308 mã lực, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh có tổng công suất 496 mã lực.

Hai tùy chọn bộ pin LFP, 82,4 kWh và 95 kWh, sẽ cung cấp phạm vi hoạt động CLTC là 630 km và 730 km.

ID.Unyx 08 sẽ là mẫu đầu tiên trong số 20 xe điện mới được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc trong năm nay. Mẫu xe thứ hai được phát triển hợp tác với XPeng sẽ ra mắt và có mặt trên thị trường vào cuối năm. Đến năm 2030, Volkswagen đặt mục tiêu giới thiệu 50 mẫu xe năng lượng mới tại Trung Quốc nhằm duy trì vị thế là nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.

Theo Volkswagen, dòng xe ID.Unyx 08 đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất chỉ 24 tháng sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với XPeng - chính là "Tốc độ Trung Quốc" như hãng đã gọi.

Volkswagen Anhui ban đầu được thành lập vào năm 2017 dưới hình thức liên doanh 50:50 giữa Volkswagen và JAC (nhà sản xuất xe Nio trước đây). Sau thất bại trong việc ra mắt mẫu hatchback cỡ nhỏ Sol E20X, Volkswagen đã mua lại phần lớn cổ phần trong liên doanh này. Năm 2024, Volkswagen Anhui ra mắt mẫu crossover điện ID. Unyx, nhưng doanh số chậm. Mẫu crossover ID. Unyx 08 mới hướng đến mục tiêu cải thiện doanh số xe năng lượng mới của thương hiệu.

Volkswagen đã vượt qua BYD, Toyota và Tesla về doanh số tại Trung Quốc trong tháng 2 để trở thành thương hiệu bán chạy nhất, nhưng hãng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, với làn sóng các đối thủ nội địa đang đổ bộ vào thị trường.

Mỹ Anh (theo Electrek, CarNewsChina)