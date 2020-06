Vợ Thủ tướng Singapore đăng tranh biếm họa về Trump

Hà Tinh, vợ của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, gây tranh cãi khi chia sẻ tranh biếm họa so sánh cách phản ứng của Trump với biểu tình tại Mỹ và Hong Kong.

Bà Hà ngày 1/6 đăng trên Facebook tranh biếm họa của họa sĩ Singapore Heng Kim Song. Tranh này thể hiện Trump bình luận hành vi người biểu tình Hong Kong đập vỡ cửa sổ cửa hàng là "dân chủ", trong khi gọi những người biểu tình làm điều tương tự ở Minnesota là "côn đồ".

Hà Tinh tại Singapore năm 2017. Ảnh: AFP.

Tờ Global Times thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 2/6 đưa tin về bài đăng của bà Hà, nhấn mạnh cách phản ứng khác biệt của quan chức Mỹ trước hai phong trào biểu tình. Nhiều người dùng mạng Trung Quốc ca ngợi vợ Thủ tướng Singapore.

Trong khi đó, cổng thông tin Hong Kong Winandmac Media viết trên Twitter rằng bà Hà "không hiểu bản chất" các cuộc biểu tình của thành phố và thật "đáng hổ thẹn khi so sánh Hong Kong với Mỹ".

Hà Tinh, tổng giám đốc điều hành quỹ đầu tư của chính phủ Singapore Temasek Holdings, là một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội ở Singapore. Bà đăng bài trên trang Facebook gần như mỗi ngày, chủ yếu là đường dẫn đến các bài báo và đôi khi bình luận về các sự kiện.



Tranh biếm họa bà Hà Tinh đăng trên Facebook. Ảnh: Facebook.

Trong một loạt tweet cuối tuần qua, Trump gọi đám đông biểu tình vì George Floyd, người da màu bị cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis, là "những kẻ côn đồ", cáo buộc "các nhóm có tổ chức" đứng sau tình trạng bạo lực, đổ lỗi cho truyền thông kích động bất ổn. Ông huy động hàng nghìn Vệ binh Quốc gia đảm bảo an ninh ở thủ đô Washington, đồng thời đe dọa sẽ kích hoạt Đạo luật Chống Nổi loạn, triển khai quân đội tới các bang để trấn áp các hành vi biểu tình bạo lực.

Năm ngoái, Hong Kong cũng trải qua nhiều tháng biểu tình, ban đầu vì dự luật dẫn độ, sau đó người biểu tình đòi thêm các yêu sách khác, bao gồm tăng quyền dân chủ, điều tra việc cảnh sát dùng vũ lực, nhưng không được chính quyền đặc khu chấp thuận. Thay vào đó, chính quyền Hong Kong tập trung lên án những hành vi bạo lực cá nhân và phá hoại tài sản. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khi đó cho rằng các vụ bạo lực hoặc vi phạm pháp luật lẻ tẻ không làm suy yếu những yêu cầu cốt lõi hoặc tính chính đáng của biểu tình Hong Kong.

Tình hình Hong Kong căng thẳng trở lại sau khi Bắc Kinh công bố về luật an ninh mới, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài tại đặc khu, đồng thời cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở ở Hong Kong. Washington chỉ trích dữ dội dự luật này và tuyên bố tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong, bởi cho rằng thành phố không còn đủ mức độ tự trị.

Giới chức Trung Quốc vài ngày qua mỉa mai Mỹ "đạo đức giả", lãnh đạo Hong Kong chỉ trích Mỹ "tiêu chuẩn kép". Theo bình luận viên James Griffiths của CNN, Washington không còn xa lạ gì với những cáo buộc "đạo đức giả", đặc biệt liên quan đến việc ủng hộ những phong trào dân chủ ở nước ngoài, trong khi chính họ chưa giải quyết được các vấn đề về dân quyền trong nước, như phân biệt chủng tộc và cảnh sát lạm quyền.

Phương Vũ (Theo SCMP)