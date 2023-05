Vỗ tay kéo dài ở Cannes - người hứng thú, kẻ thấy mệt

Vỗ tay kéo dài là sự vinh danh nhưng cũng có khi khiến giới làm phim bối rối.

Theo Guardian, tác phẩm nào ra mắt ở Cannes cũng đều được vỗ tay, vì đây là truyền thống lâu đời của liên hoan phim uy tín, 76 năm tuổi.

Clip Bong Joon Ho Đạo diễn phim "Parasite" - Bong Joon Ho - kể về lần vỗ tay tám phút tại Liên hoan phim Cannes 2019. Video: YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Theo một số chuyên gia, số phút vỗ tay tại Cannes quan trọng như lời đánh giá phim. Khán giả trong khán phòng Lumière, phòng chiếu chính của sự kiện, là những người đầu tiên xem tác phẩm, nên tràng vỗ tay của họ đóng vai trò quan trọng xác nhận cho chất lượng tác phẩm.

Sau phần credit, người xem thường đứng dậy hoan hô nhiệt liệt, họ không chỉ tán thưởng bộ phim, đó còn là cách tri ân đạo diễn, ủng hộ sản phẩm của đoàn , hoặc đơn giản là thể hiện phép lịch sự. Cảnh vỗ tay của khán giả và từng gương mặt thành viên nổi bật trong êkíp được máy quay ghi lại, phát trực tiếp trên màn hình.

Việc nhận được phản hồi nhiệt liệt cho các buổi ra mắt phim tại Cannes là niềm vinh dự của nhiều nghệ sĩ. Shirley Li từ tạp chí Atlantic chỉ ra độ dài của tràng pháo tay là thước đo mức độ nổi tiếng của những cái tên xuất hiện trong danh đề (credit).

Năm nay, Killers of the Flower Moon (do Martin Scorsese đạo diễn) nhận hoan nghênh trong chín phút. Không chỉ giúp đánh giá chất lượng, vỗ tay còn là hành động bày tỏ sự ngưỡng mộ với đạo diễn huyền thoại 81 tuổi và dàn diễn viên hạng A như Robert De Niro hay Leonardo DiCaprio góp mặt tại sự kiện. Nhà phê bình phim Jake Coyle nói khoảnh khắc này còn ấn tượng hơn việc khán giả xem hết 206 phút phim Killers of the Flower Moon.

Từ trái qua: Diễn viên Robert De Niro, Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese tại buổi ra mắt phim " Killers of the Flower Moon", tác phẩm nhận tràng pháo tay chín phút tại Cannes. Ảnh: AP

Xếp sau phim của Martin Scorsese về thời lượng vỗ tay là tác phẩm May December - có sự góp mặt của của Natalie Portman và Julianne Moore - với tám phút. Johnny Depp, đóng chính Jeanne du Barry, nhận tràng pháo tay bảy phút từ khán giả. Theo Independent, khán giả cổ vũ Depp bởi đây là lần diễn viên trở lại màn ảnh rộng sau vụ kiện với vợ cũ Amber Heard.

Phạm Thiên Ân - đạo diễn Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) - phim Việt duy nhất chiếu ở liên hoan năm nay - nhận sự hoan nghênh dài năm phút sau buổi chiếu. Đạo diễn nói: "Tràng pháo tay là phong cách ở Cannes. Tác phẩm phải được nhiều người thích thì họ mới hưng phấn vỗ lâu, kéo theo người khác hưởng ứng".

Clip Brad Pitt vỗ tay Brad Pitt tỏ vẻ mỏi tay (phút 4:00) khi được tán thưởng tại buổi chiếu phim "Once Upon a Time in Hollywood", Liên hoan phim Cannes 2019. Video: YouTube Festival de Cannes

Ngoài sự tôn vinh, hành động vỗ tay liên tục được nhận định còn thể hiện khía cạnh giao tiếp xã hội hơn tính chuyên môn.

Sự hoan nghênh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng. The Paperboy của đạo diễn Lee Daniels được tán thưởng trong 15 phút ở Cannes 2012, nhưng bị giới phê bình chỉ trích. IndieWire cho phim điểm D+, các chuyên gia chấm "cà chua thối" 44% trên trang Rotten Tomatoes.

Năm nay, phim Idol - có con gái Johnny Depp đóng - được khán giả vỗ tay 5 phút nhưng bị giới chuyên môn chê. Tờ Hollywood Reporter viết: "Hiếm có cảnh nào máy quay không chiếu vào ngực hoặc mông của cô ấy. Người xem bắt đầu tự hỏi liệu điều này có ý nghĩa gì không. Đến tập hai, điều đó lại xảy ra. Có vẻ là không có thông điệp nào". Trong một bài đánh giá, Rebbeca Rubin của tờ Variety nhận xét nhiều cảnh giường chiếu của Lily gây tai tiếng cho Cannes.

Trong một bài phân tích của tạp chí The Atlantic (Mỹ) Scott Page, giáo sư tại Đại học Michigan (Mỹ) nói màn tán thưởng ở Cannes là ví dụ về lý thuyết xã hội học, cho thấy cách phản ứng theo đám đông của con người với môi trường xung quanh.

Page cho rằng ở một buổi chiếu, khán giả ở hàng ghế sau thường có xu hướng hòa theo đám đông. Trong một số trường hợp, khi người xem chắc chắn với đánh giá của họ về tác phẩm, họ có thể không đứng dậy tán thưởng nếu phim không hay. Nhưng nếu một người không chắc vào nhận định của bản thân, họ có thể nghĩ người xung quanh thông minh hơn, từ đó, làm theo cách người khác hưởng ứng bộ phim, cả khi phim có thiếu sót.

Tạp chí Atlantic cho rằng tràng vỗ tay kéo dài trong nhiều phút khiến các ngôi sao khó xử. Năm 2019, khi phim Once Upon a Time in Hollywood được hoan nghênh bảy phút, Brad Pitt và DiCaprio tỏ vẻ mỏi tay. Cùng năm, Bong Joon Ho (đạo diễn Parasite) bị camera ghi lại cảnh đạo diễn nói đói bụng. Sau khoảng bốn phút Annette (2021) nhận được sự tán thưởng, tài tử Adam Driver và đạo diễn Leos Carax phớt lờ máy quay để hút thuốc.

GQ lấy ví dụ về kỷ lục vỗ tay mọi thời ở liên hoan phim - Pan's Labyrinth (2006), do Guillermo Del Toro đạo diễn - với thời lượng 22 phút, tại Cannes lần thứ 59. Nhà làm phim nói với GQ: "Trong ba, bốn phút đầu tiên, bạn đắm chìm trong cảm giác hân hoan vì phim được đón nhận. Nhưng sau khoảng 10 phút, bạn không biết phải làm gì, chỉ biết mỉm cười và gật đầu".

Cây bút Guy Lodge của tờ Guardian nói những tràng pháo tay tại Cannes đang dần ngắn lại. Killers of the Flower Moon là phim nhận tràng pháo tay dài nhất năm nay nhưng con số chín phút vẫn ngắn hơn các tác phẩm ở các kỳ liên hoan trước. "Ở Cannes hậu Covid, ngay khi các hạn chế từ hai mùa liên hoan gần nhất đã được dỡ bỏ, có lẽ mọi người đã giữ thái độ đánh giá một bộ phim cho riêng họ, bằng cách vỗ tay ít đi", Guardian viết.

Quế Chi