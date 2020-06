Võ sư Tuấn Hạc và dàn sao dự sự kiện

578: Phát đạn của kẻ điên kể về một người cha chống lại băng đảng, đi tìm công lý cho con gái bị ấu dâm. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ nảy ra ý tưởng khi thấy sự giận dữ của một người cha ở phiên tòa xử kẻ hiếp dâm con gái ông.

Mike Newell - đạo diễn Four Weddings and a Funeral, Harry Potter 4, Prince of Persia - hỗ trợ nhà làm phim Việt phát triển kịch bản. Họ gặp nhau ở một liên hoan phim quốc tế. Lương Đình Dũng cho biết hy vọng phim có lời để dành một phần tiền cho việc bảo vệ các nạn nhân xâm hại tình dục. Trước đó, anh nổi tiếng với phim Cha cõng con, góp mặt ở nhiều liên hoan phim quốc tế.