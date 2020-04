Siêu mẫu Jessica Minh Anh đóng phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Nhân vật của cô thuộc tuyến phụ, có cá tính quyết liệt và một số cảnh hành động. Người mẫu từ Anh về Việt Nam vài tuần trước để nghỉ ngơi, nghiên cứu kịch bản, mỗi ngày tập võ thuật khoảng sáu đến tám giờ. "Sau show ở New York, tôi chuẩn bị bay sang Pháp thì nhận lời mời của đạo diễn. Lúc tôi về nước hồi tháng 3, Covid-19 bùng phát ở châu Âu. Tôi và gia đình an tâm vì đang ở đất nước an toàn, kiểm soát dịch tốt", cô nói.

Jessica Minh Anh trong chương trình thời trang ở New York (Mỹ). Ảnh: Duke Winn.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết chọn cô vì đôi mắt sắc lạnh, đậm nét Á Đông, hình thể tốt cùng kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính. Còn người mẫu nói tham gia dự án do hứng thú với kịch bản cùng những thử thách khi luyện tập và quay phim. Cô cho biết: "Là người mẫu, tôi luôn luyện tập thể thao đều đặn nên hy vọng đảm nhận tốt phần võ thuật và hành động, dù ý tưởng của đạo diễn rất khó".

Sinh năm 1983, Jesscica Minh Anh - người mẫu Pháp gốc Việt - hiện làm chủ một công ty tổ chức sự kiện thời trang ở Paris, đồng thời gây ấn tượng khi sản xuất và trình diễn một số chương trình thời trang ở Âu Mỹ.

Show Jessica Minh Anh ở đập Hoover Show thời trang trên đập thủy điện Hoover của Jessica Minh Anh vào năm 2017. Video: Jessica Minh Anh.

Ngoài Jessica Minh Anh, 578: Phát đạn của kẻ điên quy tụ hoa hậu H'Hen Niê, võ sư Tuấn "Hạc", đô vật Hà Văn Hiếu, siêu mẫu Ngọc Tình. Dự án đang ở giai đoạn tiền sản xuất, dự kiến ghi hình cuối tháng 6. Câu chuyện xoay quanh một lái xe container và con gái nhỏ sống trên những cung đường. Một ngày nọ, anh được thông báo con gái bị trầm cảm nặng do hậu quả vụ xâm hại tình dục. Người cha đau đớn lên đường tìm kiếm thủ phạm và đối đầu thế giới ngầm để giành lại công bằng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết 578 do Lương Đình Dũng chấp bút, dự kiến chiếu cuối năm.

Hậu trường hành động của H’Hen Niê H'Hen Niê tập võ cho vai diễn. Video: Lotte.

Ân Nguyễn