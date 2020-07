Võ sĩ Trương Đình Hoàng áp lực lần đầu đóng phim

Trương Đình Hoàng vào vai phản diện - đối thủ của nhân vật chính tên Phi (Peter Phạm), một võ sĩ trả thù cho người vợ bị hãm hại. Ban đầu, khi nhận lời diễn xuất, Đình Hoàng nghĩ công việc anh khá đơn giản - diễn cảnh đấu võ. Anh kể: "Lên trường quay, tôi mới thấy áp lực. Trước mỗi phân đoạn, các diễn viên phải tập dượt từng thế võ, sau đó ráp lại để tạo hiệu quả khi ghi hình".

Võ sĩ Trương Đình Hoàng, Simon Kook (sao "Diệp vấn 3") kể kỷ niệm khi quay phim hành động. Võ sĩ Trương Đình Hoàng, Simon Kook (sao "Diệp vấn 3") kể kỷ niệm khi quay phim hành động. Video: Phanbros Film.

Do ít kinh nghiệm, anh ra đòn thiếu tiết chế. Peter Phạm phải bảo Hoàng giảm lực lại vì tốc độ đánh của anh quá nhanh và mạnh, khiến bạn diễn ê ẩm. Trong một cảnh so tài, Trương Đình Hoàng làm Peter Phạm bị thương. Lúc đó, xung quanh là hàng trăm diễn viên quần chúng la hét, cả hai bị cuốn theo, ra đòn theo quán tính. Do mặt sân trơn, trong lúc hụp xuống né đòn của Trương Đình Hoàng, Peter Phạm mất đà và lãnh trọn một cú đấm vào cằm, phải nghỉ một lúc mới quay tiếp.