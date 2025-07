Võ sĩ MMA Việt Nam một mình đấu 20 người

Hà NộiTrần Ngọc Lượng vượt qua thử thách đấu liên tục với 20 võ sĩ nghiệp dư trong một tiếng đồng hồ.

Sự kiện diễn ra ở trụ sở Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) tại Hà Nội vào tối 6/7. Các đối thủ của Trần Ngọc Lượng dao động quanh mức 60 kg, lần lượt có thế mạnh ở boxing, kickboxing, võ tổng hợp MMA và Jiu-jitsu.

Trước sự chứng kiến của khoảng 100 khán giả, Ngọc Lượng đấu với từng người trong hai phút, và nghỉ một phút giữa các trận. Võ sĩ sinh năm 1995 chủ động trong cả phòng ngự lẫn tấn công và tiết kiệm thể lực với một tiếng liên tục trong lồng bát giác.

Trần Ngọc Lượng (giữa) chụp ảnh cùng các võ sĩ nghiệp dư và khán giả tại Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, Hà Nội ngày 6/7/2025. Ảnh: RVC

Ngọc Lượng không thực hiện các pha knock-out hay triệt hạ, nhưng vẫn dễ dàng khiến đối phương mất trụ bằng các đòn vừa đủ vào thân hoặc chân khiến. Kỹ thuật và thể chất chênh lệch khiến các võ sĩ nghiệp dư khó ra đòn chuẩn và đủ uy lực. Họ cũng không thể thoát ra mỗi khi Lượng tung đòn khóa, siết.

Có mặt tại sự kiện, nhà vô địch jiu-jitsu châu Á Đào Hồng Sơn cho biết thấy rõ sự khác biệt giữa võ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư. "Tốc độ, kỹ thuật ra đòn đều khác biệt. Nhưng đây cũng là dịp để võ sĩ nghiệp dư nhận ra khoảng cách trình độ để tiếp tục nỗ lực tập luyện", Sơn nói.

Trong khi đó, Ngọc Lượng cho rằng sự kiện không đặt nặng thắng thua. "Đây là cơ hội để giao lưu võ thuật với nhiều người có cùng đam mê", võ sĩ sinh năm 1995 cho hay.

Ngọc Lượng khởi đầu với các môn vovinam, rồi chuyển sang kickboxing, jiu-jitsu. Anh từng giành 4 HC vàng các giải jiu-jitsu Quốc gia, HC bạc jiu-jitsu châu Á 2022. Từ năm 2023, Lượng bắt đầu thi đấu MMA, với thành tích thắng 8 và thua một. Trận thua duy nhất là trước võ sĩ Nhật Bản Kaito Oda ở ONE Championship 2024.

Trần Ngọc Lượng (trái) thắng knock-out kỹ thuật võ sĩ Brazil Felype Morais ở sự kiện LION Championship 17 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, ngày 8/9/2024. Ảnh: LION

Tại giải MMA số một Việt Nam LION Championship (LC), Lượng đứng thứ sáu trên bảng các võ sĩ mạnh nhất (Pound for Pound). Anh lần lượt xếp sau nhà vô địch hạng 84kg Phạm Công Minh, nhà vô địch 65kg Nghiêm Văn Ý, nhà vô địch 70kg Jovidon Khojaev (Tajikistan), nhà vô địch 56kg Lê Văn Tuần và đồng đội tại CLB AGOGE Phạm Văn Nam. Pound for Pound nhằm so sánh các võ sĩ hàng đầu bất kể hạng cân, để tìm ra người có kỹ năng và sức mạnh tốt nhất.

Trận đấu mở màn MMA của Ngọc Lượng là trước Robson Oliveira, tại sự kiện thứ 5 của LC vào tháng 4/2023, gây nhiều tranh cãi. Võ sĩ Brazil vượt trội với các đòn quăng vật, nhưng các trọng tài chấm Lượng thắng điểm. Sau đó, Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam kỷ luật ba trọng tài.

Theo kế hoạch, cả hai sẽ tái đấu tại LION 24 ở Hà Nội vào ngày 12/7. Tuy nhiên, trận đấu bị hủy do Robson Oliveira bị gãy chân khi thi đấu ở ONE Championship. Sự việc gây nhiều tranh cãi trong giới MMA. Phía Robson đối mặt phải nộp phạt 300 triệu đồng, nhưng nhiều khả năng đã được hòa giải bằng việc xếp một trận khác gặp Lê Văn Tuần, cùng đội Robson.

Bảng xếp hạng Pound for Pound của LION Championship tháng 6/2025. Ảnh: LION

Ở LC 23, Lê Văn Tuần đã đánh bại Phạm Văn Nam - đồng đội của Lượng - để giành đai hạng 56kg. Võ sĩ người Cao Bằng muốn đấu Lượng ở trận tranh đai 60kg, để có thể trở thành võ sĩ đầu tiên cầm hai đai LC. Tuy nhiên, ban tổ chức LION chưa xác nhận trận đấu.

"Nghe nói anh Lượng một mình đấu 20 võ sĩ nghiệp dư. Thật sự khâm phục, nhưng mình cũng thấy hơi lo. Nếu anh ấy bị gì thì đai 60kg lại vô chủ. Anh nhớ tập luyện tốt và chú ý sức khỏe nhé. Đai 60kg cô đơn lâu quá rồi", Tuần viết trên Facebook cá nhân.

Sau đó, Lượng chia sẻ lại bài viết cùng lời hồi đáp: "LION ơi, còn chờ gì nữa. Đạn đã lên nòng, chờ tín hiệu là bắn thôi. Cảm ơn em Tuần đã quan tâm. Anh vẫn khỏe mạnh nhé". Ở phần bình luận, Tuần viết: "May anh không bị sao. Anh làm em lo quá".

