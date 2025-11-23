Võ sĩ 'con nhà giàu' thắng hoành tráng khi tái xuất UFC

QatarVõ sĩ người Armenia Arman Tsarukyan thắng Dan Hooker knock-out kỹ thuật tại UFC Qatar và tuyên bố sẵn sàng tranh đai hạng nhẹ (66-70 kg) với nhà vô địch Ilia Topuria.

Trong trận đấu chính của sự kiện Fight Night đầu tiên được UFC tổ chức tại quốc gia vùng Vịnh, Tsarukyan thắng bằng đòn khóa tam giác tay ở hiệp hai, qua đó tiến thêm một bước tới cơ hội tranh đai.

Arman Tsarukyan được công bố chiến thắng trong trận gặp Dan Hooker tại UFC Qatar ngày 22/11. Ảnh: Yahoo Sports

Từ đầu trận, võ sĩ người Armenia thi đấu đầy toan tính trước lợi thế sải tay của Hooker. Anh kiên nhẫn chờ đối thủ ra đòn, trước khi tận dụng sơ hở để đưa trận đấu xuống sàn. Sau một phút đôi công đứng, Tsarukyan kéo Hooker vào tư thế ghì siết ở cự ly áp sát (clinch) và liên tục gây sức ép.

Hooker thoát được pha ghì siết nhưng lập tức dính cú lên gối nặng khiến anh choáng váng. Tsarukyan nhân cơ hội tung loạt đòn tay chính xác, buộc đối thủ lùi về phòng ngự. Dù Hooker nỗ lực với guillotine - đòn siết cổ bằng một tay vòng qua cổ và tay còn lại khóa chặt để tạo lực siết, Tsarukyan vẫn dễ dàng hóa giải và khép lại hiệp một với thế trận áp đảo từ vị trí kiểm soát bên sườn.

Sang hiệp hai, Hooker cố gắng thay đổi cục diện bằng những cú đá vào vùng gan. Tuy nhiên, ngay trong pha vật đầu tiên của Tsarukyan, trận đấu lại trở về thế sàn - khu vực mà võ sĩ Armenia hoàn toàn vượt trội. Anh liên tục khống chế vị trí và tung ra loạt đòn ground-and-pound, tức những cú đấm, chỏ dội xuống khi đối thủ nằm dưới sàn, trước khi khép lại trận đấu bằng đòn khóa tam giác tay, buộc Hooker phải đập tay xin thua.

"Cảm ơn Dan Hooker, anh ấy là người duy nhất dám nhận lời đấu với tôi", Tsarukyan tuyên bố sau trận, đồng thời gửi lời thách thức tới nhà tân vô địch hạng nhẹ Ilia Topuria. "Tôi là kẻ thách thức số một, chẳng còn ai khác trong hạng nhẹ. Tất cả đều biết tôi xứng đáng được tranh đai. Hãy gửi hợp đồng, tôi sẵn sàng".

Đây là trận đầu tiên của Tsarukyan từ khi đánh bại Charles Oliveira tại Las Vegas hồi tháng 4/2024.

Tsarukyan xuất thân trong một gia đình khá giả, khác hẳn hình mẫu "từ nghèo khó vươn lên, tham vọng đổi đời" quen thuộc trong MMA. Anh thi đấu MMA nhà nghề từ năm 2015, khi mới 18 tuổi, và hiện có thành tích ba thua, 23 thắng, trong đó có 9 chiến thắng knock-out.

Ian Garry thắng điểm Belal Muhammad tại UFC Qatar Ian Garry được công bố thắng điểm Belal Muhammad.

Cũng tại UFC Qatar hôm qua, Ian Garry thắng điểm Belal Muhammad để mở ra cơ hội tiến gần hơn tới cuộc đối đầu với tân vô địch hạng welterweight Islam Makhachev.



Kết quả này khiến UFC đối mặt bài toán khó ở hạng welterweight. Michael Morales đang nổi lên mạnh mẽ, trong khi Carlos Prates được Chủ tịch Dana White hứa trao suất tranh đai nếu hạ Leon Edwards bằng knock-out, điều mà anh đã thực hiện được.

Trước mắt Makhachev là ba đối thủ trẻ, giàu động lực và đều khát khao cơ hội lớn nhất sự nghiệp.

