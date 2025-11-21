Arman Tsarukyan - võ sĩ 'con nhà giàu' ở UFC

Arman Tsarukyan, người Armenia, sẽ tái xuất tại UFC Qatar cuối tuần này với mục tiêu cuối cùng là lật đổ Ilia Topuria.

Tsarukyan được công bố thắng điểm trong trận gặp Charles Oliveira tại UFC 300 ở Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 13/4/2024. Ảnh: USA Today

Tại UFC 311 hồi đầu năm, Tsarukyan từng đứng ngay trước cánh cửa tranh đai hạng lightweight (66 - 70 kg) với Islam Makhachev. Nhưng võ sĩ người Armenia rút lui giờ chót vì đau lưng do quá trình cắt cân quá tải. Đó là cú trượt đáng tiếc nhất sự nghiệp của Tsarukyan - người từng được xem là đối thủ trẻ hiếm hoi đủ sức làm khó nhà vô địch.

Trận đấu gần nhất của Tsarukyan là khi anh đánh bại Charles Oliveira tại Las Vegas hồi tháng 4/2024. Hơn một năm sau, Tsarukyan trở lại sân khấu lớn ở Qatar và gặp Dan Hooker - võ sĩ 35 tuổi người New Zealand. Nếu thắng, anh có thể lấy lại vị trí thách thức nhà tân vô địch lightweight Ilia Topuria.

Đây cũng là tham vọng lớn nhất của võ sĩ 29 tuổi. "Nếu UFC hỏi tôi có thể đánh vào tháng 1 tới không, tôi gật đầu ngay. Tôi không muốn chờ đợi thêm", Tsarukyan tuyên bố.

Khác hẳn hình mẫu "từ nghèo khó vươn lên, tham vọng đổi đời" quen thuộc trong MMA, Tsarukyan xuất thân trong một gia đình khá giả. Anh sinh tại Georgia rồi sớm chuyển đến Khabarovsk - thành phố nằm sát biên giới Trung Quốc - theo công việc của cha, ông Nairi Tsarukyan, một doanh nhân xây dựng có tiếng.

Tsarukyan lớn lên trong điều kiện đầy đủ, từng được cha trả lương 6 USD giờ khi phụ việc trong công ty xây dựng từ 11 tuổi. Lớn hơn, Tsarukyan và anh trai đầu tư 144.000 - 156.000 USD mở một cà phê Internet (cybercafe) ở Krasnodar. Anh cũng sở hữu siêu xe, đi du lịch sang chảnh và có nhà ở nhiều quốc gia.

"Tôi có thể mua những thứ mình muốn, trừ máy bay riêng với du thuyền", anh từng nói nửa đùa nửa thật.

Tsarukyan xuất thân trong gia đình khá giả, điều trái ngược với hầu hết các võ sĩ MMA. Ảnh: Instagram / Arm_011

Hồi nhỏ, Tsarukyan từng được cho đi chơi hockey trên băng - môn thể thao đắt đỏ ở Nga. Nhưng khi tiếp xúc với môn võ sambo, rồi đấu vật, niềm đam mê của anh rẽ sang một hướng khác.

Mới 18 tuổi, Tsarukyan đã bước vào MMA nhà nghề và nhanh chóng gây chú ý nhờ thể lực toàn diện, nền tảng đô vật chắc chắn và lối đánh áp lực. Đến năm 2019, anh được UFC ký hợp đồng và ngay trận đầu tiên phải đối đầu Islam Makhachev. Dù thua điểm, Tsarukyan khiến giới chuyên môn bất ngờ khi trụ vững trước võ sĩ thiên về địa chiến hay bậc nhất giải.

Hình ảnh "võ sĩ giàu có" của Tsarukyan chỉ thật sự nổi lên sau UFC 300. Khi Chủ tịch UFC Dana White rời sự kiện bằng xe công ty, một chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 600.000 USD dừng cạnh với người ngồi trong đó chính là Tsarukyan. White quay sang hỏi Hunter Campbell: "Chúng ta trả nó nhiều đến thế sao?", trước khi biết rằng phần lớn tài sản của Tsarukyan không đến từ lương UFC.

Arman Tsarukyan (phải) chụp ảnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Marca

Với danh tiếng và vị thế gia đình, Tsarukyan không tránh khỏi sự chú ý của giới chính trị Nga. Anh từng tham gia thi đấu ở "Sambo-70" - sự kiện tổ chức để vinh danh Tổng thống Vladimir Putin, và chiến thắng ở giải đấu này giúp anh ghi điểm trong mắt lãnh đạo Nga.

Trong một lần trò chuyện, Tsarukyan tiết lộ đã dùng ảnh chụp chung với ông Putin để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông. Cảnh sát khi xem hình đã để anh đi. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến hình ảnh Tsarukyan càng được chú ý.

Ở góc độ chuyên môn, Tsarukyan là mẫu võ sĩ toàn diện hiếm có ở hạng nhẹ. Nền tảng chính của anh là đấu vật và sambo - tương đồng với phong cách của các võ sĩ Dagestan. Lối đánh của Tsarukyan dựa trên ba yếu tố: áp lực liên tục khi anh thường xuyên ép đối thủ lùi về lồng, khiến họ không có khoảng thở; grappling mạnh mẽ với khả năng đổi hướng vật, đảo gối và kiểm soát trên mặt đất thuộc nhóm tốt nhất hạng nhẹ; và thể lực bền bỉ khi duy trì tốc độ ở cường độ cao trong suốt 3-5 hiệp, hiếm khi xuống sức.

Sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương lưng, Tsarukyan trở lại với tham vọng lớn hơn, trở thành đối thủ chính của Ilia Topuria - người đang có chuỗi 17 trận bất bại. Tsarukyan tin khoảng cách trình độ với Topuria không lớn, và chỉ cần thắng Hooker là xứng đáng trở lại hàng ngũ tranh đai.

Hồng Duy (theo Marca)