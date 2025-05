Võ sĩ Brazil trả đai giải MMA Việt Nam có thể phải đền bù 300 triệu đồng

Võ sĩ Robson Oliveira đối mặt khoản tiền bồi thường 300 triệu đồng khi không thể thi đấu trận bảo vệ đai hạng 60kg MMA Lion Championship (LC) vào tháng 7.

Theo lịch ban đầu, Oliveira sẽ đấu Trần Ngọc Lượng tại sự kiện LC 24 ở Hà Nội ngày 12/7. Nhưng sáng hôm qua, võ sĩ Brazil thông báo bị gãy xương mác chân trái. Đây là hệ quả từ trận thua võ sĩ Uzbekistan Avazbek Kholmizraev ở sự kiện 107 của One Championship – giải MMA lớn nhất châu Á hôm 9/5.

Võ sĩ sinh năm 1993 tuyên bố sẽ trả lại đai LC hạng 60kg. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, Trần Ngọc Lượng và người hâm mộ.

Robson Oliveira (phải) thua knock-out kỹ thuật võ sĩ Uzbekistan Avazbek Kholmizraev (trái) ở sự kiện 107 của One Championship, tại Thái Lan vào ngày 9/5/2025. Ảnh: Reza Goodary

Tuy nhiên, điều khoản hợp đồng Robson ký với LC vào tháng 2 yêu cầu võ sĩ nào rút lui phải bồi thường 300 triệu đồng, trừ những lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh... Phía Robson cho rằng chấn thương gãy chân cũng nằm trong số những lý do bất khả kháng này. Nhưng phía Trần Ngọc Lượng khẳng định võ sĩ Brazil đã vi phạm hợp đồng, và chỉ có hai phương án là đánh hoặc đền bù tiền.

CLB chủ quản AGOGE của Lượng đã gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức LC. Họ cho biết trong hợp đồng trận bảo vệ đai tháng 7, võ sĩ được yêu cầu không thi đấu trận nào khác trong 90 ngày trước trận tranh đai. Tuy nhiên, Robson vẫn thi đấu ở One. Bản thân One cũng có điều khoản võ sĩ không được thi đấu giải khác trong 6 tháng, kể từ trận cuối cùng ở One.

"Hợp đồng với One thường được ký trước trận ít nhất hai tháng, tức Robson sẽ ký trước hoặc trùng thời điểm ký với Lion", HLV AGOGE Nguyễn Hoài Nam nói. "CLB và Robson chắc chắn biết trùng lịch nhưng vẫn ký song song cả hai giải. Đây là cách làm việc gian dối, hai mang".

Một số quan điểm cho rằng việc võ sĩ ưu tiên giải đấu danh giá hơn là điều bình thường. Nhưng ông Nam thì đánh giá đó là hành động thiếu chuyên nghiệp. Theo ông, hợp đồng các giải đấu yêu cầu võ sĩ không tham dự các giải khác trong thời gian nhất định, thường từ 3 đến 6 tháng trước và sau trận đấu. Điều này nhằm hạn chế tiềm rủi ro, và ảnh hưởng đến đối thủ đã mất nhiều công sức chuẩn bị.

"Robson đấu ở One nói là đại diện cho Việt Nam nhưng tôi thấy anh ta không tôn trọng Lion – giải đấu của Việt Nam", ông Nam cho hay. "Để chuẩn bị cho trận này, Ngọc Lượng đã từ chối lời mời dự Road to UFC – giải MMA lớn nhất thế giới, vì khao khát giành lại đai giải đấu ở Việt Nam cho người Việt Nam".

Trần Ngọc Lượng (trái) được xử thắng điểm Robson Oliveira (phải) trong trận đấu hạng 60kg Lion Championship 05, ở nhà thi đấu Rạch Miễu, TP HCM ngày 22/4/2023. Ảnh: Đông Huyền

Road to UFC được xem như vòng loại dành cho các võ sĩ châu Á để giành quyền ký hợp đồng dự UFC. Số lượng võ sĩ Việt Nam được đào tạo trong nước được dự rất hiếm, mới đây có Nghiêm Văn Ý sẽ thi đấu vào tối nay 23/5. Ngoài ra, Ngọc Lượng cũng hoãn lịch quay lại One và các kèo đấu ở Trung Quốc đến hết tháng 7, để tập trung cho trận gặp Robson.

Đại diện AGOGE cho biết khi Robson thông báo chấn thương, ban tổ chức LC đề nghị hai bên giữ im lặng để chờ xử lý. Tuy nhiên, phía Robson bất ngờ đăng lên mạng xã hội thông báo về chấn thương sáng 22/5 khiến Ngọc Lượng và đội bức xúc.

Trước phản ứng từ đối thủ, HLV Gilberto Bottigilieri và CLB chủ quản của Robson giữ im lặng. Trong tối 22/5, HLV Gilberto đăng bài lên trang Facebook cá nhân đề cập đến việc Robson đã chứng minh được năng lực ở Lion nên chọn thi đấu One nhiều hơn, và cho rằng bị phía HLV Nam công kích cá nhân. Sau đó, bài đăng bị xóa.

Ban tổ chức LC cho biết sự việc đang trong quá trình xử lý.

Robson Oliveira và Trần Ngọc Lượng từng đối đầu ở sự kiện thứ 5 của LC, vào tháng 4/2023. Đây là trận đấu tai tiếng khi Robson vượt trội với các đòn quăng vật, nhưng các trọng tài chấm Lượng thắng điểm. Sau đó, Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam kỷ luật ba trọng tài.

Đến cuối năm 2023, Robson vẫn giành được đai LC 60kg. Sau đó, anh nhận lời thách đấu từ Phạm Văn Nam. Tuy nhiên, đây cũng là sự kiện gây nhiều tranh cãi.

Phía Robson đồng ý đấu sau đàm phán sơ bộ, nhưng đòi đổi xuống đánh hạng 56kg rồi đòi bỏ đai để đầu quân cho One. Sau thời gian thuyết phục, các bên thống nhất đấu vào giữa năm 2024. Nhưng đến sát ngày ký hợp đồng, CLB thông báo Robson chấn thương dây chằng nặng phải nghỉ dài hạn.

Robson Oliveira là võ sĩ nổi danh trong làng MMA Việt Nam với biệt danh "hầu vương". Sở trường của anh là Brazil jii-jitsu. Anh có thành tích thắng 10 và thua 3 ở các giải MMA, như One Championship (3-1), Angel’s Fighting Championship (3-0), LC (2-1). Trần Ngọc Lượng sinh năm 1995, khởi đầu với các môn vovinam, rồi chuyển sang kickboxing, jiu-jitsu. Từ năm 2023, Lượng bắt đầu thi đấu MMA, với thành tích thắng 8 và thua một. Trận thua duy nhất là trước võ sĩ Nhật Bản Kaito Oda ở One Championship 2024.

Hiếu Lương