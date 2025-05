Vợ sắp cưới tỷ phú Jeff Bezos tổ chức tiệc độc thân

ParisCựu MC Lauren Sánchez - bạn gái tỷ phú Jeff Bezos - mời Katy Perry, mẹ con Kim Kardashian dự tiệc độc thân trên du thuyền.

Theo People, Lauren Sánchez mời ít nhất 10 khách toàn nữ gồm ca sĩ, ngôi sao truyền hình và một số người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực dự tiệc, hôm 16/5. Họ đều có mối quan hệ thân thiết với cô.

Lauren Sánchez (giữa) trò chuyện cùng các khách mời trên du thuyền. Ảnh: Backgrid

Nguồn tin cho biết vợ sắp cưới của tỷ phú bắt đầu chuỗi tiệc độc thân từ một ngày trước đó, tại nhà hàng Lafayette. Người này mô tả bầu không khí của buổi gặp rất thoải mái và đậm "chất Pháp".

* Phong cách của các khách mời tại hai đêm tiệc

Trên Instagram ngày 15/5, cựu MC đăng ảnh cùng bạn bè trong bữa tiệc, tri ân họ đồng hành cô suốt thời gian qua. Lauren Sánchez viết: "Mãi mãi bắt đầu từ tình bạn, bên cạnh những người phụ nữ đã nâng đỡ, soi sáng con đường tôi đi trong những lúc tăm tối. Họ góp phần nuôi dưỡng trái tim tôi trên hành trình này". Katy Perry bình luận dưới bài: "Cô ấy là nữ hoàng trong lòng chúng tôi".

Lauren Sánchez và những người bạn thân trên sân thượng khách sạn Cheval Blanc. Ảnh: Instagram/ Lauren Sánchez

Theo People, đám cưới của cô và tỷ phú Jeff Bezos sẽ diễn ra trên du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD ngoài khơi Venice, Italy, vào tháng 6. Danh sách khách mời dự kiến toàn sao hạng A và các nhân vật quyền lực. Giới chức địa phương tiết lộ chỉ có 200 người tham dự ngày vui của cặp sao.

Cặp sao công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ - nhà văn MacKenzie Scott - sau 25 năm chung sống. Cùng thời điểm, Sánchez chia tay người chồng chung sống 13 năm, Patrick Whitesell.

Sau bốn năm yêu, Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy vào tháng 8/2023. Buổi tiệc có sự góp mặt của tỷ phú Bill Gates và bạn gái ông. Theo People, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương ước tính từ ba đến năm triệu USD. Nguồn tin cho biết cả hai đều cảm thấy "hạnh phúc như trên chín tầng mây" khi cuộc tình này bước sang trang mới.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space. Cô hiện có ba con, trong đó có hai con chung với chồng cũ.

Tháng 4, cô gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, trong đó có Katy Perry.

Phương Thảo (theo People)