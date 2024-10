Vợ Paul Auster viết hồi ký về chồng

Nhà văn Siri Hustvedt - vợ tác giả "Khởi sinh của cô độc" Paul Auster - viết hồi ký về chồng, dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Theo Guardian hôm 17/10, Hustvedt cho biết vài ngày sau khi chồng qua đời, bà bắt đầu viết về cuộc đời ông. Tên cuốn sách là Ghost Stories, hiện Hustvedt hoàn thành được 120 trang.

Auster và vợ, Siri Hustvedt, trong ngôi nhà ở Brooklyn (New York, Mỹ) năm 2020. Ảnh: Alamy

"Tôi sáng tác sau khi ông ấy được chôn cất tại nghĩa trang Green Wood ở Brooklyn. Tôi cảm thấy cần thiết phải viết nó", tác giả nói.

Theo Hustvedt, không chỉ bà có động lực sáng tác sau cái chết của những người thân, mà nhiều nhà văn cũng từng trải qua cảm xúc tương tự, nhằm tìm cách đối mặt với nỗi mất mát. Cuốn sách gần nhất của bà - Mothers, Fathers and Others (2021) - là tập tiểu luận được viết sau khi mẹ qua đời.

Trong bài phỏng vấn với Zeit Online, tác giả cho biết: "Viết trên một trang giấy trắng khác với việc nói chuyện trực tiếp với ai đó. Trong những trang giấy ấy, có sự kết nối được hình thành qua những khoảng trống, một mối quan hệ thân mật vượt xa những giao tiếp thông thường".

Khi được hỏi về sức khỏe hiện tại, Hustvedt trả lời ngắn gọn: "Tôi ổn". Bà đau buồn vì sự ra đi của chồng, luôn nói với bạn bè rằng bà không trầm cảm, nhưng sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Đồng thời, tác giả hy vọng hoàn thành bản thảo Ghost Stories vào đầu năm sau.

Siri Hustvedt, 69 tuổi, sinh ở Minnesota (Mỹ), có bằng Tiến sĩ văn học Anh từ Đại học Columbia. Sau khi xuất bản tiểu thuyết đầu tay The Blindfold vào năm 1992, bà viết nhiều cuốn sách như What I Loved, The Summer Without Men và The Blazing World - tác phẩm được đưa vào danh sách tranh giải Man Booker năm 2014.

Tác giả Siri Hustvedt. Ảnh: Rebecca Miller

Chồng bà - nhà văn Paul Auster - được độc giả biết đến qua những cuốn tiểu thuyết hậu hiện đại. Nhiều câu chuyện của ông thường có chủ đề về sự trùng hợp ngẫu nhiên, điều may rủi và số phận con người. Vào tháng 1/1979, cha tác giả qua đời. Sự việc trở thành cảm hứng cho cuốn hồi ký đầu tiên của nhà văn - The Invention of Solitude (Khởi sinh của cô độc), xuất bản năm 1982. Bước đột phá đến với Auster khi ông ra mắt City of Glass (Thành phố thủy tinh) năm 1985, cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong bộ ba The New York Trilogy. Hôm 30/4, ông qua đời ở tuổi 77 vì biến chứng ung thư phổi.

Hustvedt và Auster gặp nhau vào năm 1981, kết hôn một năm sau đó. Họ sống ở khu Brooklyn (New York), có một con gái.

