Vợ nghệ sĩ Tấn Beo: 'Chồng tôi kiên trì chữa đột quỵ'

Vợ diễn viên Tấn Beo cho biết anh kiên trì tập vật lý trị liệu sau khi bị tai biến, đếm từng ngày được tái ngộ khán giả.

Diễn viên Tấn Beo được vợ dìu trong lễ cưới con trai Diễn viên Tấn Beo được vợ dìu trong lễ cưới con trai ở TP HCM. Video: Thành Trung

Nghệ sĩ gây chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con trai tối 25/12, sau hai năm vắng bóng vì chứng đột quỵ. Chứng kiến phút làm lễ của hai con, diễn viên nghẹn ngào vì xúc động. Đứng cạnh, chị Phùng Thị Dung - vợ Tấn Beo - liên tục lau nước mắt cho chồng, thỉnh thoảng nắm chặt tay anh động viên.

Hai năm qua, vợ con đồng hành Tấn Beo trên chặng đường chữa bệnh. Chị Dung cho biết tình trạng anh hiện tiến triển tích cực nhờ quá trình miệt mài tập luyện. Diễn viên từng trị liệu ở một trung tâm thuộc Bình Dương (cũ), sau đó về nhà tự tập vì thể trạng dần ổn định. Mỗi sáng, vợ Tấn Beo dìu anh ra trước sân nhà, thực hiện các động tác thể dục cơ bản. Gần đây, gia đình đưa diễn viên đến một bệnh viện đa khoa quốc tế ở Cần Thơ - nơi tài tử Huỳnh Anh Tuấn từng trị đột quỵ, nhờ các bác sĩ hướng dẫn phương pháp cải thiện chức năng vận động.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng đến nhà Tấn Beo thăm bạn thân hôm 20/12 Nghệ sĩ Tấn Hoàng đến nhà thăm Tấn Beo hôm 20/12. Video: Nhân vật cung cấp

Từng mất khả năng giao tiếp, diễn viên nỗ lực học cách phát âm để trò chuyện rõ ràng, lưu loát hơn. Ở tiệc cưới con trai, anh khiến nghệ sĩ Quốc Thuận, Dũng Nhí bất ngờ khi cùng hát theo ca khúc 60 năm cuộc đời (sáng tác: Y Vân). Mỗi khi đồng nghiệp thân thiết đến thăm nhà, anh vẫn giữ thói quen thích trêu chọc, hẹn "nhậu một bữa" sau khi sức khỏe phục hồi hoàn toàn.

Vợ Tấn Beo cho biết nghệ sĩ từng đối diện nguy cơ suy thận giai đoạn cuối vì bị đột quỵ kết hợp nhiều bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường. Nhờ phát hiện và điều trị kịp thời, sau một năm, anh không cần phải lọc máu, chỉ tái khám định kỳ mỗi tháng một lần. Diễn viên được áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý để tránh suy dinh dưỡng, uống đủ nước, hạn chế muối, nước mắm và thịt đỏ, không lạm dụng chất giảm đau.

Niềm mong mỏi lớn nhất với Tấn Beo là được trở lại sân khấu, tiếp tục đem tiếng cười đến cho khán giả qua những tiểu phẩm nổi tiếng như Cô Thắm về làng, Lên chùa bán nhang. "Anh chưa lên kế hoạch tái xuất cụ thể vì còn tùy tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn đếm từng ngày được gặp người hâm mộ", chị Dung nói.

Với Tấn Beo, vợ là điểm tựa tinh thần vững chắc suốt 30 năm gắn bó. Họ gặp nhau lần đầu năm 1993, khi chị đi xem cải lương ở rạp Đại Đồng (TP HCM) - nơi anh làm kép hài. Cảm mến cô gái với khuôn mặt khả ái, dáng dong dỏng cao, diễn viên mời đi uống nước lúc vãn hát. Trò chuyện nhiều lần, chị mến anh ở tính cách hiền lành, sống tình cảm nên từ chối một người được mai mốt trước đó. Năm 1994, họ về chung một nhà, sinh con đầu lòng.

Vợ chồng nghệ sĩ Tấn Beo khi anh còn khỏe. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên từng nói giai đoạn mới gắn bó, do khác biệt nghề nghiệp, họ chưa hiểu hết về nhau. Thỉnh thoảng, vợ anh ghen vì thấy chồng đi sớm về khuya do đặc thù nghề diễn. Tấn Beo chọn cách nhường nhịn, đúng - sai tính sau, từ đó được chị thông cảm, tin tưởng hơn.

Những lúc Tấn Beo đi lưu diễn, chị Dung một tay quán xuyến gia đình, chăm lo cho các con. Mỗi lần có đám tiệc bên nhà chồng, chị đều đứng bếp nhờ tài nấu ăn. Diễn viên cho biết vợ sống chân thật, giản dị nên được bố mẹ anh thương như con gái. Hạnh phúc với họ là khi chứng kiến ba người con dần khôn lớn, trưởng thành. Trong đó, con trai thứ - Tấn Lộc - từng theo nghề cha, tham gia một số dự án phim ảnh.

Trích tiểu phẩm "Lên chùa phóng sanh" - Tấn Beo, Dũng Nhí diễn trong show 12 năm Nụ cười mới Trích tiểu phẩm "Lên chùa phóng sanh" - Tấn Beo, Dũng Nhí diễn trong show kỷ niệm 12 năm sân khấu Nụ Cười Mới. Video: YouTube Nam Việt Comedy

Nghệ sĩ Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, 60 tuổi, con trai của nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài - người có biệt danh "hoàng đế đĩa nhựa". Thập niên 1980, anh biểu diễn cải lương cùng các đoàn hát tại miền Tây. Năm 1996, cải lương xuống dốc, Tấn Beo, Tấn Bo - em ruột anh - cùng diễn viên hài Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, anh em Tấn Beo tách ra, hoạt động độc lập.

Năm 2003, Tấn Beo và em trai đoạt giải "Diễn viên, nhóm hài xuất sắc" với tiểu phẩm Vì sao lên chùa tại Gala Cười. Tấn Beo cũng đoạt giải Nam diễn viên hài xuất sắc của Mai Vàng 2003. Anh còn tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai.

Mai Nhật