Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn trong đám cưới con trai, được người thân dìu lên sân khấu, sau thời gian gặp biến cố đột quỵ, tối 25/12.

Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn dự đám cưới con trai Tấn Beo xúc động trong lễ cưới con trai. Video: Thành Trung

Hôn lễ của Tấn Lộc - con trai diễn viên Tấn Beo, và Quỳnh Anh - cháu nội danh ca Chế Linh diễn ra ở TP HCM, quy tụ đông đảo người quen trong giới nghệ sĩ. Dù chân còn yếu sau lần đột quỵ, sức khỏe Tấn Beo tiến triển tích cực hơn. Anh bắt tay, vẫy chào người quen, cùng vợ - chị Phùng Thị Dung - đón tiếp khách mời ở sảnh tiệc cưới.

Trong phần lễ, anh được vợ và các đồng nghiệp như diễn viên Tấn Hoàng, Dũng Nhí dìu lên sân khấu, cùng hai bên gia đình ra mắt quan khách. Tấn Beo bật khóc khi nhiều người hô vang động viên "anh Ba" (tên thân mật của nghệ sĩ). Sau phần làm lễ, anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn con trai nắm tay vợ bước trên lễ đường. Ở phần tiệc, các nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Quốc Thuận, Linh Tâm vây quanh Tấn Beo, cùng hòa giọng trong nhạc phẩm 60 năm cuộc đời (Y Vân sáng tác).

Nghệ sĩ Tấn Beo (trái) bên đàn anh - diễn viên Tấn Hoàng tại tiệc cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên bị tai biến mạch máu não giữa năm 2023, sau một đêm ngủ dậy, may mắn được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu. Một năm sau, tình trạng Tấn Beo tiến triển tốt hơn, có thể đi lại, trò chuyện một số câu đơn giản nhưng phải duy trì tập vật lý trị liệu.

Sau đột quỵ, anh tiếp tục bị phát hiện suy thận giai đoạn 5 (giai đoạn cuối), được lọc máu tại một bệnh viện. Dần dà, sức khỏe anh khá hơn, chỉ cần tái khám định kỳ mỗi tháng một lần. Sau một năm điều trị, tinh thần và thể trạng anh đều được cải thiện. Nghệ sĩ nói nỗ lực tập luyện để sớm được quay lại sân khấu, tái ngộ người hâm mộ.

Trước biến cố sức khỏe, diễn viên từng cho biết có cuộc sống bình yên, "cơm ăn ba bữa, quần áo đủ mặc". Anh không đóng nhiều phim hay tham gia các show lớn nhưng vẫn nhận lời mời lưu diễn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung mỗi tháng. So với thời hoàng kim của sân khấu hài, tần suất đi show của Tấn Beo giảm hơn một nửa. Dù vậy, anh không thấy buồn bởi vẫn được khán giả dành tình cảm.

"Khi gặp trên đường, họ hỏi lâu không thấy Tấn Beo đóng phim, nghĩa là họ còn quan tâm, chờ mong. Tôi chỉ sợ mọi người nói: ông này xuất hiện nhiều thấy nhàm lắm", Tấn Beo cho biết.

Tấn Beo: 'Tôi chỉ sợ khán giả quay lưng' Trích đoạn "Vì sao lên chùa" của Tấn Beo, Tấn Bo ở Gala Cười 2003. Video: VTV

Nghệ sĩ Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, 60 tuổi, con trai của nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài - người có biệt danh "hoàng đế đĩa nhựa". Thập niên 1980, anh biểu diễn cải lương cùng các đoàn hát tại miền Tây. Năm 1996, cải lương xuống dốc, Tấn Beo, Tấn Bo - em ruột anh - cùng diễn viên hài Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, anh em Tấn Beo tách ra, hoạt động độc lập.

Năm 2003, Tấn Beo và em trai đoạt giải "Diễn viên, nhóm hài xuất sắc" với tiểu phẩm Vì sao lên chùa tại Gala Cười. Tấn Beo cũng đoạt giải Nam diễn viên hài xuất sắc của Mai Vàng 2003. Anh còn tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai.

Tam Kỳ