Vỡ mộng kiếm 15.000 USD đầu tư ngoại hối

Vốn 3.000 USD, sau một tháng đầu tư ngoại hối, tổng tiền gốc và lãi của tôi lên 15.000 USD, những sau đó vở kịch thực sự mới lộ ra.

Tôi từng là nạn nhân của hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn tinh vi của những kẻ tự xưng là tư vấn viên đầu tư ngoại hối. Vào tháng 3/2021, tôi làm quen với một cô gái sinh năm 1990 thông qua một trang web kết bạn online. Sau một thời gian trò chuyện, cô gái mời tôi tham gia đầu tư ngoại hối. Tôi được cô hướng dẫn cho một tư vấn viên khác để mở tài khoản và tìm hiểu cách thức nạp - rút tiền. Không ngần ngại, tôi đã nạp vào khoảng 3.000 USD để tham gia đầu tư thông qua chuyển khoản ngân hàng qua các tài khoản cá nhân mà họ cung cấp.

Sau một tháng, nhờ được hỗ trợ nhiệt tình, tổng số tiền gốc và lãi của tôi lên được 15.000 USD. Khi ngỏ ý muốn rút tiền về, tư vấn viên nói tôi phải đóng thuế 20% số tiền lãi của mình (khoảng 55,5 triệu đồng). Sau khi tôi chuyển khoản để họ đóng thuế, tư vấn viên bảo số tiền tôi đưa là tiền phi pháp, ảnh hưởng đến công ty của họ, và yêu cầu tôi phải gửi thêm 20.000.000 đồng để đền bù thiệt hại. Họ hứa sẽ giải quyết nhanh thủ tục để cho tôi rút tiền về tài khoản.

Nhận thấy điều bất thường, tôi lập tức đến cơ quan công an để trình báo về việc mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian trình báo công an, bên phía tư vấn viên chưa biết thông tin nên tài khoản của tôi vẫn giao dịch và hoạt động bình thường, có điều không thể rút tiền về tài khoản ngân hàng do họ đã khóa chức năng rút tiền về tự động ở máy chủ.

Sau một thời gian thu thập thông tin và các chứng cứ liên quan, bên phía công an đã liên hệ Chi cục Thuế để điều tra số tiền đóng thuế. Kết quả, bên Thuế không nhận được bất kỳ số tiền đóng thuế nào từ phía công ty kia. Tôi có thử liên hệ với người phụ nữ mình quen nhưng không thể nối máy. Khi đó, công an liên hệ với người mà tôi đã chuyển khoản 55,5 triệu đồng để đóng thuế. Sau một thời gian, họ cũng đồng ý hoàn trả số tiền đó, nhưng số tiền lãi còn lại và số tiền gốc của tôi thì không lấy lại được. Bên phía công ty tư vấn cũng xóa tài khoản của tôi, xóa thông tin của sàn.

Chuyện này một phần cũng do tôi chủ quan và nông nổi, ham lời. Cũng may, tôi lấy lại được một phần số tiền đã bỏ qua chứ không mất tất cả. Sau này, tôi vẫn âm thầm đăng ký một tài khoản khác để lên mạng tìm kiếm thông tin về người đã hại tôi và phát hiện người phụ nữ khi xưa đã lấy một tên khác để đi tìm con mồi mới.

Thủ đoạn này đang diễn ra rất nhiều, những kẻ lừa đảo chủ yêu kết bạn qua các ứng dụng Line, Whatsapp, Telegram, họ che giấu thông tin cá nhân và số điện thoại, luôn tự nhận mình đang ở nước ngoài, TP HCM, Hà Nội... đang làm việc tại cái tiệm spa, chủ shop thời trang, tham gia đầu tư ngoại hối và vẽ nên một câu chuyện bi thương để nạn nhận bị cuốn vào. Sau cùng, họ luôn có nhiều chiêu trò để mời gọi nạn nhân nạp tiền cùng tham gia, sau đó lập tức xóa tài khoản để nạn nhận không thể liên hệ được.

Qua câu chuyện này, tôi mong mọi người có thể để cao cảnh giác, nhận diện được thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo này, thận trọng trước khi nghe theo lời dụ dỗ đầu tư ngoại hối, để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản như tôi.

Huỳnh Lộc Thọ

