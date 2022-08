Vợ không muốn biếu tiền bên nội

Tôi và vợ yêu nhau khoảng ba năm thì quyết định góp gạo thổi cơm chung, đến nay kết hôn được một năm và chưa có con.

Vợ chồng mới cưới ở căn hộ cho thuê khoảng nửa năm thì mua nhà. Sau khi có nhà riêng, vợ nấu ăn cho gia đình, còn tôi đảm nhận việc dọn dẹp, lau nhà, rửa chén. Tôi là thu nhập chính và duy nhất của gia đình nhỏ, hàng tháng lương và thưởng khoảng 100 đến 120 triệu. Lúc mới quen nhau, vợ làm ngành du lịch và dịch vụ, thu nhập tháng khoảng 30 triệu. Khi dịch bệnh phức tạp, vợ phải thôi việc và nghỉ cho đến giờ. Tôi tìm vài công việc cho vợ, nhưng việc nào cô ấy cũng chỉ làm được một thời gian rồi xin nghỉ, lấy lý do việc không thích hợp hoặc lương thấp.

Xin nói thêm đôi chút về gia đình tôi. Ba mẹ tôi có ba người con, tôi ở giữa, trên có chị gái và còn em trai. Ba chị em tôi đều có công việc ổn định. Chị có chồng và sống riêng, em trai sống ở nước ngoài. Ba mẹ tôi đơn giản, tính tiết kiệm, dù gần 70 tuổi nhưng vẫn kinh doanh nhỏ, không phụ thuộc kinh tế các con.

>> Vợ tôi luôn coi thường nhà chồng

Gia đình vợ khá trái ngược với gia đình tôi. Ba mẹ vợ thích hưởng thụ, không đi làm hơn chục năm nay dù chỉ mới 60 tuổi. Chị vợ lấy chồng nước ngoài, hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho ông bà. Khi còn đi làm, vợ tôi cũng cho tiền ông bà hàng tháng, nhưng gần hai năm nay, vợ không có việc nên không gửi nhiều. Thỉnh thoảng ba mẹ vợ vẫn bóng gió việc cô ấy không phụng dưỡng dù ông bà biết rõ cô ấy không đi làm và kinh tế gia đình mình tôi lo. Gần đây, có hai việc xảy ra làm tôi rất không hài lòng về cách cư xử của vợ và gia đình vợ.

Thứ nhất, sau khi chúng tôi mua nhà, mẹ vợ đi khoe khắp hàng xóm và dòng họ bên vợ là do vợ tôi giỏi nên mua được nhà to, khang trang. Tiền mua nhà do tôi dành dụm từ trước khi cưới được hai tỷ, ba mẹ tôi cho hai tỷ, còn lại nợ ngân hàng vẫn phải trả góp. Ba mẹ vợ không cho gì. Ba mẹ vợ tính sĩ diện, thích hưởng thụ nên không có tiền tiết kiệm phòng thân. Khi chúng tôi làm đám cưới, ông bà muốn làm thật to và đẹp để được lên mặt với họ hàng nhưng lại không phụ giúp gì. Tiền làm đám cưới đều là từ tiền tôi tiết kiệm và nhà trai.

>> Gia đình vợ sống nặng về tiền bạc

Thứ hai, gần đây tôi phát hiện vợ gửi tiền cho ba mẹ vợ nhiều lần mà không bàn với tôi. Số tiền không lớn nên tôi chưa nói chuyện với cô ấy về việc này, nhưng cảm thấy khá hụt hẫng. Cho đến khi gần đây, công ty tôi lãi to nên thưởng cho nhân viên, tôi bàn với vợ sẽ biếu bên nội 100 triệu, bên ngoại 30 triệu, số còn lại vợ chồng đi du lịch. Vợ không đồng ý vì cho rằng ba mẹ tôi kinh tế khá, không cần biếu số tiền này. Tôi cho rằng kinh tế ba mẹ tôi ra sao không phải việc của vợ, ba mẹ đã giúp đỡ chúng tôi nhiều nên tôi muốn trả ơn sinh thành cho ba mẹ. Chúng tôi cãi nhau vì vấn đề này nên tôi đã nói mình phát hiện vợ lén gửi tiền cho bên ngoại.

Tôi thực sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này vì cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Xin mọi người cho ý kiến, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều trước mọi việc không, hay tôi nên dừng lại?

Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc