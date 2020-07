Vợ John Travolta qua đời vì ung thư

MỹDiễn viên Kelly Preston - vợ tài tử John Travolta - mất hôm 12/7 sau hơn hai năm chiến đấu với bệnh ung thư vú, hưởng dương 57 tuổi.

Gia đình cô cho biết trên People: "Chọn cách im lặng chống bệnh tật, Kelly Preston được điều trị y tế trong thời gian dài cùng sự ủng hộ của người nhà và một số ít bạn bè thân cận. Cô ấy là người trong sáng, nhân hậu và luôn quan tâm sâu sắc tới những người xung quanh. Gia đình mong muốn người hâm mộ tôn trọng quyền riêng tư trong lúc này".

Trên trang cá nhân, tài tử John Travolta gửi lời cảm ơn các y bác sĩ tại trung tâm điều trị ung thư Anderson Cancer, nơi vợ anh điều trị suốt hai năm qua.

Kelly Preston và chồng John Travolta. Ảnh: AFP.

Trước khi mất, Kelly Preston được chuyển về nhà riêng ở Texas để sống những giây phút cuối bên chồng con. Travolta và hai con Ella (20 tuổi), Benjamin ở bên giường Preston khi cô qua đời. Cặp sao còn một con trai tên Jett, qua đời năm 2009 khi mới 16 tuổi vì ngã trong nhà tắm sau một cơn động kinh.

Nữ diễn viên đăng nhiều bức ảnh gia đình trên Instagram trong những ngày cuối. Hôm 22/6, cô chúc mừng Ngày của Cha với bức ảnh John Travolta và hai con. Tháng 4, Preston đăng ảnh tưởng nhớ con trai quá cố Jett trong ngày sinh cậu bé.

Kelly Preston sinh năm 1962, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua các phim Twins (1988), Jerry Mcguire (1996), The Last Song (2010)... Cô quen John Travolta năm 1987 khi đóng chung The Experts. Hai người cưới năm 1991 trong một nhà thờ của giáo phái Scientology. Trước đó, Kelly Preston từng kết hôn với diễn viên Kevin Gage, hẹn hò nhiều ngôi sao Hollywood như George Clooney, Charlie Sheen.

Trailer phim Gotti (John Travolta) Trailer phim "Gotti" có vợ chồng John Travolta tham gia. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)