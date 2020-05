Dàn sao 'Pulp Fiction' sau 26 năm

Tim Roth vào vai tên cướp tại nhà hàng. Nhân vật của anh không có tên thật, được gọi trong phim với biệt danh "Pumpkin". Tài tử được biết đến là một trong những tên tuổi người Anh thành công tại Hollywood lúc bấy giờ, bên cạnh Gary Oldman, Colin Firth và Daniel Day-Lewis. Sau "Pulp Fiction", anh tham gia ba phim của Quentin Tarantino là "Four Rooms", "The Hateful Eight" và "Once Upon a Time in Hollywood". Gần đây, Tim Roth xuất hiện trong một số series nổi tiếng như "Tin Star", "Twin Peaks"...