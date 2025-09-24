Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do bão Ragasa, ít nhất 14 người chết

Hồ chứa ở phía đông đảo Đài Loan vỡ bờ khi bão Ragasa quét qua, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, mực nước trong hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An ở thị trấn Vạn Dung, huyện Hoa Liên, miền đông đảo Đài Loan, đã dâng cao từ ngày 22/9, trước khi nước tràn bờ và gây vỡ hồ chứa vào chiều 23/9.

Nước lũ cuồn cuộn kéo theo đất đá quét xuống hạ lưu, làm sập và cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An, gây ngập lụt ở các thị trấn Vạn Dung, Quang Phục và Phượng Lâm, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cuốn trôi xe cộ.

"Tính đến sáng 24/9, ít nhất 14 người đã thiệt mạng, 18 người bị thương và 124 người mất tích. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm nạn nhân", Lee Kuan-ting, quan chức huyện Hoa Liên, cho hay.

Giới chức Đài Loan cho biết hồ chứa được hình thành sau những trận lở đất do mưa lớn từ nhiều năm trước, có sức chứa khoảng 91 triệu m3 nước. Vụ vỡ hồ hôm 23/9 đã giải phóng lượng nước ước tính 60 triệu m3 xuống hạ lưu.

Nhà cửa, xe cộ ở thị trấn Quang Phục bị nhấn chìm do vỡ đập hồ chứa nước Mã Thái An ngày 23/9. Ảnh: AFP

Số liệu do giới chức Đài Loan công bố cho thấy các khu vực phía đông hòn đảo đã ghi nhận lượng mưa lên tới 700 mm do bão Ragasa, trong khi những vùng đông dân cư ở phía tây gần như không chịu ảnh hưởng.

Mạng lưới Thời tiết (TWN), tổ chức phân tích khí tượng tại Canada, cho biết siêu bão Ragasa đạt sức gió 270 km/h và duy trì ở mức này trong thời gian ngắn khi đổ bộ vào quần đảo Babuyan ở phía bắc Philippines hôm 22/9.

Sức gió này khiến nó vượt lên hai siêu bão khác trong năm nay là Erin ở phía bắc Đại Tây Dương vào tháng 8 và Errol ở phía đông Ấn Độ Dương vào giữa tháng 4, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm.

Các nhà khí tượng nhận định sự gia tăng sức mạnh bất thường của Ragasa bắt nguồn từ nhiệt độ mặt biển và độ ẩm khí quyển đều cao. Bão gần như không xuất hiện hiện tượng "đứt gió", tức thay đổi tốc độ hoặc hướng gió trong một khoảng cách ngắn, nên sức mạnh ở lõi bão gia tăng liên tục. Những yếu tố này là điều kiện lý tưởng để bão mạnh lên nhanh chóng, theo TWN.

Theo dự báo, từ ngày 23 đến 26/9, miền nam Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, trong đó nhiều khu vực thuộc đồng bằng Châu Giang và ven biển Quảng Đông có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Toàn bộ tàu hỏa cao tốc và tàu thường tại Quảng Đông sẽ ngừng chạy trong ngày 24/9, chỉ được khôi phục dần từ sáng 25/9 khi bão suy yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam, đến 4h ngày 25/9, bão trên đất liền nam tỉnh Quảng Châu, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đến 4h ngày 26/9 thì ở trên đất liền Bắc Bộ, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Reuters)