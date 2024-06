Vợ hai liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở Đăk Lăk được tuyển dụng

Chị Trần Thị Sen và Phạm Thị Như Phương - vợ hai liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur được tuyển dụng làm việc tại công an xã.

Ngày 14/6, quyết định được thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk trao cho chị Trần Thị Sen là vợ của liệt sĩ Hoàng Trung; chị Phạm Thị Như Phương là vợ của liệt sĩ Hà Tuấn Anh, hy sinh trong vụ khủng bố ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur ngày 11/6/2023.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết việc tuyển dụng chị Sen và chị Phương vào công tác trong lực lượng công an nhân dân thể hiện sự tri ân, động viên thân nhân gia đình hai liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Chị Sen và Phương nhận quyết định từ giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Hóa Trần

Chị Phương bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đăk Lăk khi tuyển dụng hai chị vào ngành công an; đồng thời hứa sẽ phấn đấu, học tập để sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hy sinh của chồng.

Đêm 10/6, rạng sáng 11/6/2023, 100 người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk). Họ sát hại Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

Cơ quan điều tra xác định, trong các bị cáo có nhiều người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Lăk, bị nhóm phản động, lưu vong ở Mỹ như: Y Mút Mlô, Y Bút Êban, Y Niê Êya, Y Ciu Niê, Y Chanh Byă và Y Quynh Bdap... dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, kích động, lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức phản động.

Sau đó, những thành phần cốt cán trong nước nghe theo sự chỉ đạo của nhóm ở nước ngoài tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ khác trên địa bàn tỉnh thành lập nhóm vũ trang lấy tên gọi là "Lính Đêga" để hoạt động khủng bố, phá hoại.

Hôm 20/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 người mức án chung thân, 43 bị cáo bị phạt 6-20 năm tù cùng về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự. 45 người (trong đó có 6 bị cáo đang truy nã ở nước ngoài) bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù về tội Khủng bố.

Trần Hóa