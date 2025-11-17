Vợ cũ nói về chuyện tình của cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry

Bà Sophie Grégoire - vợ cũ cựu Thủ tướng Justin Trudeau - lần đầu lên tiếng trước thông tin về mối quan hệ của ông và ca sĩ Katy Perry.

Bà Sophie Grégoire lên tiếng sau gần một tháng cựu thủ tướng Canada và ca sĩ Katy Perry công khai hẹn hò. Trên podcast Arlene Is Alone ngày 12/11, khi MC hỏi bà đối diện thông tin thế nào, Grégoire cho biết là một người bình thường, tâm trạng của bà có bị ảnh hưởng. Nhưng bà cho rằng dù nhiều chuyện có thể dễ gây kích động, phản ứng ra sao là quyết định của mỗi người. Với Grégoire, bà chọn "nghe nhạc thay vì nghe những lời ồn ào".

Chân dung cựu phu nhân thủ tướng Canada - Sophie Grégoire. Ảnh: AFP

Bà Grégoire cũng nói bản thân không có phản ứng không đồng nghĩa vô cảm, bởi bà "có trái tim mềm yếu", vẫn cho phép mình thất vọng, tức giận và buồn bã. Bà hiểu rõ tầm quan trọng của cảm xúc với sức khỏe tinh thần.

"Ở tuổi 50, tôi học được rằng mỗi người nhìn nhận cuộc sống theo những giá trị của họ. Bạn có quyền tự hỏi: 'Mình sẽ để chuyện này ảnh hưởng niềm hạnh phúc đến mức nào?'", bà nói thêm về quan niệm sống.

Về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ, bà cho biết cả hai đang có cuộc sống riêng nhưng vẫn còn một gia đình chung với ba người con. Hai người kết hôn năm 2005, ly thân tháng 8/2023. Từ khi chia tay, họ vẫn làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái. Cũng trên podcast, bà Sophie Grégoire khẳng định dù vợ chồng đi những con đường khác nhau, họ cùng vun đắp tổ ấm vì các con.

Katy Perry và cựu thủ tướng Canada công khai hẹn hò Katy Perry và ông Justin Trudeau trong buổi tối hẹn hò tại Paris hôm 25/10. Video: TMZ

Sophie Grégoire sinh năm 1975 tại Canada, là người dẫn chương trình truyền hình và phát thanh nổi tiếng. Bà cũng là nhà từ thiện, hợp tác tổ chức The Shield of Athena hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Bà thường xuyên đi diễn thuyết về các vấn đề quyền phụ nữ, phát ngôn viên của một số quỹ sức khỏe. Năm 2005, bà kết hôn cựu thủ tướng Justin Trudeau. Năm 2024, bà ra mắt hồi ký Closer Together: Knowing Ourselves, Loving Each Other.

Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là Thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Từ cuối tháng 6, truyền thông quốc tế bắt đầu đưa tin ông có mối quan hệ tình cảm với giọng ca Mỹ Katy Perry.

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom. Cả hai có với nhau một con gái hiện năm tuổi.

Phương Thảo (theo People)