Ca sĩ Katy Perry và cựu thủ tướng Canada công khai hẹn hò

PhápCa sĩ Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau lần đầu tiên xuất hiện tay trong tay tại Paris dịp sinh nhật tuổi 41 của cô.

Theo TMZ, cặp sao đi xem cabaret show (chương trình tạp kỹ kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật) tại hộp đêm Crazy House Paris tối 25/10 để mừng ngày vui của Katy Perry.

Sau buổi diễn, cả hai tay trong tay bước ra khỏi rạp hát, tiến về phía xe đang chờ và luôn cười tươi với các thợ chụp ảnh xung quanh. Ngay khi ca sĩ xuất hiện, nhiều người nói chúc mừng sinh nhật cô.

Katy Perry và cựu thủ tướng Canada công khai hẹn hò Katy Perry nhận hoa từ fan trong khi nắm tay cựu thủ tướng Canada tối 25/10. Video: TMZ

Lần đầu Katy Perry và ông Justin Trudeau công khai hẹn hò sau nhiều tháng vướng nghi vấn yêu nhau. Tin đồn bắt đầu từ tháng 7 khi paparazzi phát hiện họ ăn tối, đi dạo cùng nhau tại Montreal, Canada. Không lâu sau, cựu chính khách xuất hiện tại concert Lifetimes của Perry khi cô có đêm diễn ở quốc gia này.

Hôm 11/10, mối quan hệ tiếp tục gây chú ý khi Daily Mail công bố loạt ảnh họ ôm nhau trên du thuyền của Perry ngoài khơi Santa Barbara, California. Nguồn tin của People khi ấy cho biết ông Trudeau theo đuổi ca sĩ từ sau cuộc gặp ở Montreal.

"Ông ấy thậm chí bay đến California để gặp Katy Perry trong thời gian cô nghỉ ngơi giữa các chuyến lưu diễn. Họ dễ dàng tìm thấy sự hòa hợp. Cô thấy ông cuốn hút, còn ông luôn cư xử một cách rất tôn trọng", người này nói thêm.

Chân dung ca sĩ Katy Perry và ông Justin Trudeau. Ảnh: Instagram Katy Perry/ The Canadian Press

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom.

Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là Thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Phương Thảo (theo TMZ, People)