Vợ cũ nói 'tủi nhục' trong hôn nhân với Mã Cảnh Đào

Diễn viên Trung Quốc Ngô Giai Ni cho biết từng ê chề vì phụ thuộc kinh tế Mã Cảnh Đào, dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Giai Ni, 43 tuổi, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả khi nói về lý do chia tay tài tử Mã Cảnh Đào, ở video trên trang cá nhân hôm 15/3. Họ kết hôn năm 2007, Giai Ni sinh con đầu lòng cùng năm, con trai thứ sinh năm 2009. Bấy giờ Mã Cảnh Đào đề nghị cô nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con nhỏ, gia đình.

Ngô Giai Ni cảm thấy đề nghị đó hợp lý, từ khi lập gia đình, cô ngừng đóng phim, chuyên tâm lo cho con cái. Dần dần, gia đình nhiều mâu thuẫn, trong đó có những bức xúc của Ngô Giai Ni khi cô cảm thấy bản thân "không còn sự tôn nghiêm, mất giá trị".

Diễn viên nói: "Ở nhà phụ thuộc kinh tế, người đàn ông sẽ cho rằng bạn có thức ăn nhờ anh ta, có đồ dùng nhờ anh ta, bạn phải nghe lời anh ta. Từ đó nảy sinh rất nhiều tranh cãi. Giai đoạn đó với tôi thực sự rất đau khổ, tôi không còn lòng tự tôn, tôi thấy mình vô giá trị, không có ai tôn trọng bản thân".

Năm 2017, cặp sao thông báo ly hôn, hai người con sống cùng mẹ, Mã Cảnh Đào chu cấp theo thỏa thuận của đôi bên. Trên trang cá nhân, Giai Ni từng cho biết cô và chồng cũ giữ quan hệ bạn bè, thi thoảng diễn viên đăng ảnh Mã Cảnh Đào thăm hai con trai.

Sau khi chia tay, Ngô Giai Ni trở lại công việc, những năm gần đây cô đóng Tây Hạ tử thư, Hôn nhân của chúng tôi, Vấn thiên, Nhất kiến khuynh tâm. Thập niên 2000, người đẹp lưu dấu ấn qua Lục Tiểu Phượng truyền kỳ, Tân Phong Thần Bảng, Thiếu niên Dương Gia Tướng.

Trước Ngô Giai Ni, Mã Cảnh Đào qua một cuộc hôn nhân và có con gái riêng. Anh 64 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Hong Kong, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Trương Vô Kỵ), Mai hoa tam lộng, Ngày mai trời lại sáng, Trụ Vương, Đông du ký. Những năm gần đây anh ít đóng phim, chủ yếu tham gia các show truyền hình, hát ở sự kiện.

Năm ngoái, Mã Cảnh Đào công khai "có người yêu tuyệt vời" là Jane, làm ngoài ngành giải trí. Trên Douyin, Jane cho biết họ yêu nhau khoảng hai năm, cha cô bằng tuổi Mã Cảnh Đào nhưng cha mẹ không phản đối mối quan hệ vì họ chiều chuộng con gái, để cô tự quyết định mọi việc.

Jane chấp nhận quá khứ của Mã Cảnh Đào, không gặng hỏi về hai cuộc hôn nhân trước đây của diễn viên. Cô cũng tiết lộ hồi nhỏ xem nhiều phim Mã Cảnh Đào đóng, thần tượng anh. Jane thấy kỳ diệu vì "thần tượng thời nhỏ trở thành người yêu hiện tại". Cô yêu tính cách, nhận ra những ưu điểm của Mã Cảnh Đào, trân trọng bạn trai.

Như Anh (theo Sohu)