'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào công khai bạn gái kém 26 tuổi

Mã Cảnh Đào, tài tử Hong Kong đóng "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", đón nhận tình yêu sau hai lần ly hôn.

Khi livestream hôm 18/8, tài tử 63 tuổi nói "có người yêu tuyệt vời" là Jane, 37 tuổi. Jane cho biết họ yêu nhau khoảng hai năm, cha cô bằng tuổi Mã Cảnh Đào nhưng cha mẹ không phản đối mối quan hệ vì họ chiều chuộng con gái, để cô tự quyết định mọi việc.

'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào yêu bạn gái kém 26 tuổi Jane và Mã Cảnh Đào xem liveshow Tạ Đình Phong tại Hàng Châu, Trung Quốc, tháng 8/2025. Video: Weibo

Khi khán giả hỏi trở ngại về khoảng cách tuổi tác, Jane đáp không bận tâm vấn đề này, hai người bên nhau hòa hợp và chưa tính đến kết hôn. "Cầm tờ đăng ký kết hôn thì dễ thôi nhưng có cần làm vậy không? Cả hai chúng tôi đều thấy tờ giấy đó không quá quan trọng", người phụ nữ nói.

Về tiền bạc, Mã Cảnh Đào và bạn gái rạch ròi. Tài tử tự quản lý thu nhập, Jane cũng đi làm, tự chủ kinh tế. Cả hai cùng đóng góp khi sống chung, không ai phụ thuộc vào ai.

Mã Cảnh Đào bên bạn gái. Ảnh: Weibo

Jane chấp nhận quá khứ của Mã Cảnh Đào, không gặng hỏi về hai cuộc hôn nhân trước đây của diễn viên. Cô cũng tiết lộ hồi nhỏ xem nhiều phim Mã Cảnh Đào đóng, thần tượng anh. Jane thấy kỳ diệu vì "thần tượng thời nhỏ trở thành người yêu hiện tại". Cô yêu tính cách, nhận ra những ưu điểm của Mã Cảnh Đào, trân trọng bạn trai.

Mã Cảnh Đào hoạt động giải trí 28 năm, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Trương Vô Kỵ), Mai hoa tam lộng, Ngày mai trời lại sáng, Trụ Vương, Đông du ký. Những năm gần đây anh ít đóng phim, chủ yếu tham gia các show truyền hình, hát ở các sự kiện.

Mã Cảnh Đào và Châu Hải My trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Ảnh: HK01

Tài tử trải qua hai đời vợ. Anh ly hôn người vợ thứ hai - diễn viên Ngô Giai Ni - năm 2017, làm bố đơn thân của hai con (16 và 15 tuổi). Theo HK01, anh và vợ cũ thi thoảng gặp nhau cùng tổ chức sinh nhật cho con. Tài tử còn có con gái với người vợ đầu tiên.

Mã Cảnh Đào trong "Ngày mai trời lại sáng" "Ngày mai trời lại sáng", phim Mã Cảnh Đào đóng chính, gây tiếng vang thập niên 1990. Video: ATV

Như Anh (theo Jimu News)