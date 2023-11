Vợ cũ nói Kenny G vi phạm thỏa thuận ly hôn

Lyndie Benson - vợ cũ nghệ sĩ Kenny G - nói ông không bán biệt thự từng ở chung khiến cô không nhận được tiền theo thỏa thuận ly hôn.

Theo People ngày 29/11, Lyndie cáo buộc Kenny G cho thuê biệt thự Grayfox để kiếm lời, thay vì bán như điều khoản trong thỏa thuận. Theo hợp đồng, nếu biệt thự được mua với giá cao hơn 40 triệu USD, cô sẽ nhận 25% số tiền lợi nhuận ròng.

Biệt thự ở Malibu của Kenny G đã được tỷ phú Jeff Bezos thuê với giá 600.000 USD mỗi tháng từ tháng 4/2022. Hiện Lyndie yêu cầu chồng cũ cung cấp tất cả email và tài liệu liên quan đến việc cho thuê song phía nghệ sĩ từ chối vì quyền riêng tư.

Luật sư của Kenny G nói không có điều khoản yêu cầu ông phải bán Grayfox, Lyndie chỉ có thể nhận được tiền khi nghệ sĩ quyết định làm vậy.

Kenny G và Lyndie Benson thời còn yêu nhau. Ảnh: Wire Image

Năm 1998, nghệ sĩ trả 12,5 triệu USD để mua Grayfox - gồm sáu phòng ngủ và rộng hơn 5.400 mét vuông. Hai năm sau, ông mua khu đất xung quanh và xây dựng khu nghỉ dưỡng với hai phòng ngủ, bốn phòng tắm, bàn bida, quầy bar, sân tennis và phòng thu âm.

Kenny G và Lyndie Benson kết hôn năm 1992 và chia tay năm 2012. Họ có hai con là Noah Reed và Maxwell Benson. Tháng 10/2021, ở tòa án Los Angeles, Kenny yêu cầu chấm dứt khoản chu cấp 40.000 USD mỗi tháng cho Lyndie với lý do sự nghiệp gặp khó khăn những năm qua, không còn biểu diễn nhiều như trước khiến thu nhập giảm.

Kenny G biểu diễn 'Going Home' Kenny G biểu diễn "Going Home" ở Hà Nội hôm 14/11. Video: Hà Thu

Kenny G tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, 67 tuổi, sinh ra ở Seattle, Washington, Mỹ. Ông có hàng trăm bản nhạc saxophone làm lay động trái tim khán giả. Năm 1994, ông giành giải Grammy cho Tác phẩm khí nhạc xuất sắc, với Forever in Love. Năm 1997, ông được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Nghệ sĩ trong show nhạc ở Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội tối 17/11. Ảnh: Giang Huy

Kenny G sang Việt Nam, tổ chức concert Kenny G Live In Vietnam, do báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị tổ chức. Trước đó, êkíp của ông gửi nhiều yêu cầu về ăn ở, đi lại, set up nhạc cụ, sân khấu biểu diễn. Theo đó, Kenny ở khách sạn năm sao, ăn đồ Âu, đồ Nhật và món bún chả trong những ngày ở Hà Nội. Tháng 12, ông sẽ biểu diễn 19 show tại nhiều thành phố ở Mỹ.

Thanh Giang