Kenny G 'gãi đầu gãi tai' khi nói tiếng Việt

Trong buổi diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Kenny G không thay đổi về các tiết mục so với hôm 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong gần hai tiếng, khán giả được thưởng thức những bài nhạc làm nên tên tuổi của nghệ sĩ 67 tuổi, như Going Home, Songbird, Forever In Love, The Moon Represents My Heart.... Dù ở tuổi lục tuần, ông vẫn giữ năng lượng tốt cho mỗi ca khúc, phô diễn kỹ thuật lấy hơi dài qua các bản Silhouette, G Bop.