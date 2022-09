Vợ chủ quán karaoke An Phú: 'Tôi tự tin với hệ thống PCCC'

Ba ngày sau vụ cháy thảm khốc khiến 32 người thiệt mạng, bà Hoa trả lời phỏng vấn VnExpress ngay cạnh hiện trường - quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương nhưng từ chối lộ mặt.

- Là bên có liên quan trong vụ cháy, những ngày qua, vợ chồng bà suy nghĩ gì?

- Anh em của tôi làm việc ở đây đã gọi mà khách không ra để rồi thiệt hại tính mạng đến như thế này. Suy nghĩ của tôi là người mất rồi cũng không đổ lỗi nữa, nhưng ảnh hưởng về sau nặng nề quá.

Tôi làm karaoke theo kiểu bền vững. Người làm chụp giật sẽ không xây quán to. Làm nhỏ thôi thì khoảng 6-7 năm lấy lại vốn, xây quán to biết đến chừng nào.

Tôi mở quán là muốn có nơi để người ta tiếp khách. Ví dụ đàn ông, như các anh cò đất, không nhẽ không có một buổi tiếp khách hàng nào? Không lẽ đi ký kết hợp đồng mà không mời các anh hay các chị đi hát? Tiêu chí mở quán của chúng tôi là sang, sạch, an toàn, ai cũng muốn đến.

Nhiều người đi làm ăn, kêu một cô rót bia là chuyện bình thường. Họ muốn chứng tỏ tôi sang, có tiền, có thể thuê người rót bia còn nếu anh không thuê thì tự rót. Giữa một người đàn ông có và không có người rót bia là khác nhau. Người ta cứ quy chụp cho karaoke thế này, thế nọ nhưng xã hội thì mỗi người một ý, tôi không trách được.

Cảnh sát cứu hỏa tiếp cận bên hông quán karaoke An Phú, TP Thuận An, sáng 7/9. Ảnh: Gia Minh

- Công an bước đầu nhận định nguyên nhân cháy do chập điện. Tại sao CB (cầu dao tự động) không tự động ngắt khi có cháy ở tầng hai, dẫn đến khách trên tầng ba tiếp tục hát?

- Tôi không biết. Công an chưa điều tra hết toàn bộ mà. Tôi cũng mong muốn có kết quả. Nhưng chắc gì khách ở lại đã hát? Hơn nữa, hệ thống của quán là CB từng tầng, nếu cháy tầng hai thì tầng ba vẫn còn điện.

Trước đây, cứ có vấn đề là CB của quán tự sụp. Trường hợp này tầng ba không sụp CB chứng tỏ khi đó chưa cháy tới tầng ba. Còn cháy chỗ nào mình không biết. Nhưng theo lời những người còn sống thì lúc kêu mọi người chạy ra, tầng ba vẫn còn điện.

Tôi nghe quản lý quán và nhân viên kể là vào kêu mà khách không ra, cứ ngồi đó. Có bé vào phòng 305 kêu ông khách chạy mà họ không chịu, còn nói: "Trong đây mới có không khí, bên ngoài ngộp thở quá, không đi".

- Hiện còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, trong đó có câu hỏi về hệ thống phòng cháy chữa cháy của quán. Ý kiến của bà thế nào?

- Hôm đó tôi nghe ông anh gọi nói quán cháy rồi. Khi đó chỉ nghĩ là đám lửa nhỏ, xẹt lên thôi. Bên tôi làm PCCC đầy đủ mà, đâu có ngại gì.

Quán làm từ 2015-2016 đến bây giờ, rất quy củ về PCCC. Khi đó, Hà Nội cũng có vụ cháy (cháy quán karaoke khiến 13 người chết), tôi mới sợ nên làm từ cầu thang đến PCCC. Tôi làm vì cái tâm, nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng ảnh hưởng tới tôi nên làm gì cũng suy nghĩ hai bên cùng có lợi.

Mỗi tầng, tôi đều trang bị một ống nước dài, đường kính khoảng 4 cm, kéo được vô từng phòng để xịt vệ sinh hàng ngày vì khách uống bia, phòng rất hôi.

Ống lắp sẵn với hệ thống nước nên nếu tầng nào cháy, chỉ cần vặn vòi, kéo ống nước vô xịt. Nhưng tối đó nhân viên không lên được để kéo dây nước ra. Khói cứ thế ập vô, chạy lên là đã tràn ngập, chắc do cháy đồ trang trí và vật liệu cách âm. Quán muốn cách âm, không lan tiếng ồn ra ngoài thì tường phải dày.

- Tức bà tự tin với hệ thống phòng cháy chữa cháy của quán?

- Đúng rồi. Vì tôi làm đầy đủ nhưng mà rủi ro xảy ra là chuyện xui, bất khả kháng. Cháy lớn rồi mới biết thì làm sao chạy, làm sao nhân viên lấy được ống nước?

Mọi người có hỏi sao tôi không làm thang thoát hiểm bên ngoài. Nhưng khi xây quán, tôi đã làm hai thang, hai cửa thoát hiểm dưới tầng trệt rồi. Rất thoáng. Làm bên ngoài nữa thì thành ba thang mà tôi cũng đâu còn đất, làm kiểu gì.

- Quán có nhiều cửa sổ bị bịt kín bằng tường gạch khiến việc thông khí khó khăn. Tại sao vậy?

- Hồi trước là định làm cho thoáng nhưng sau đó sợ khách say xỉn, họ kéo cửa ra nhảy hoặc làm gì bậy bạ nên chúng tôi bịt hết lại.

Karaoke là phải đẹp, lộng lẫy, làm mấy cái song sắt vô thì kỳ cục, làm cửa sổ thì xấu, có ai làm đâu. Chỗ nào có toilet mới làm cửa sổ cho thoáng vì bị hôi.

- Từ sau hôm xảy ra sự việc, vợ chồng bà đã gặp gỡ, tìm hiểu từ các nạn nhân thế nào?

- Giờ đang hỗ trợ điều tra nên vợ chồng tôi chỉ cử người nhà đi thăm hỏi, có lời chia buồn, nhắn gửi. Trước mắt, chúng tôi đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, bị thương 5 triệu đồng, chi phí nằm viện của nhân viên tôi lo hết. Hoàn tất điều tra, vợ chồng tôi và ban quản lý quán karaoke sẽ đến tận nhà chia buồn và gửi thêm chi phí lo cho người ở lại như con nhỏ, cha mẹ, người thân.

Thật sự, những người thiệt mạng làm việc với tôi 5-6 năm, tôi đau lòng chứ. Buồn là tại sao có những đứa chạy xuống rồi mà lại vì lên ẵm con chó mà chết, rồi có con nhỏ chạy lên theo bạn cũng chết.

- Bà nhận thấy trách nhiệm của quán trong vụ cháy này là gì?

- Để nói về trách nhiệm thì thật sự tôi không dám nhận hết. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu mọi người nghe theo và đi ra khỏi phòng thì đã không chết, chỉ có tôi chịu thiệt hại tài sản thôi vì đám cháy cũng không lan sang nhà ai.

Nhân viên của tôi dù không biết sống chết vẫn lo đi kêu người ta là có trách nhiệm rồi. Nhưng họ không nghe, không lẽ đứng lại kéo họ ra? Cháy như vậy có thời gian để kéo họ ra cùng mình đâu? Một người phục vụ làm được vậy là chủ mừng lắm rồi.

Tôi mong mọi người nhìn nhận thế này: Một quán làm PCCC đầy đủ, mà vẫn bị cháy, thì là chuyện rủi ro không mong muốn. Buồn cho chủ đầu tư thôi.

Giờ mọi người chết, người nhà tôi cũng nguy cơ vướng vòng lao lý. Chồng tôi là chủ cơ sở, ủy quyền cho Khải quản lý, cũng là người nhà, anh em. Vậy thử hỏi thiệt hại ở đâu nhiều nhất?

Hôm 9/9, Công an Bình Dương xác định lửa xuất phát từ la phông tầng hai lan các tầng trên, dựa trên dữ liệu camera của quán. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quán karaoke An Phú được cấp giấy phép kinh doanh karaoke tháng 11/2016, có vốn điều lệ một tỷ đồng, do UBND TP Thuận An cấp. Chủ cơ sở là ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi. Năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (33 tuổi, quê Hậu Giang) thuê lại, theo Công an Bình Dương.

Hồ sơ pháp lý của quán được UBND TP Thuận An đánh giá đủ điều kiện hoạt động, trong đó có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC ngày 8/2/2017 (Cảnh sát PCCC Bình Dương cấp); nghiệm thu hệ thống PCCC 5 tháng sau đó, được nhận định trang bị phương tiện, hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy và hệ thống PCCC đúng quy định; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (Công an TP Thuận An cấp).