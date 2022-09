Khởi tố vụ án cháy karaoke khiến 32 người tử vong

Bình DươngCơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Chiều 8/9, đại tá Nguyễn Thanh Điệp (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra sau khi Công an Bình Dương phối hợp Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra hiện trường quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (TP Thuận An); làm việc với chủ quán karaoke, quản lý, nhân viên và những người liên quan.

Quán karaoke An Phú cháy khiến 32 người tử vong. Ảnh: Phước Tuấn

Khói lửa bùng lên tại quán karaoke ba tầng, 30 phòng, diện tích sử dụng 1.500 m2, lúc 20h30 ngày 6/9. Thời điểm đó có khoảng 60 khách và nhân viên.

Điều tra bước đầu xác định, lửa bùng lên ở phòng tại tầng 3, khả năng do chập điện, sau đó lan rất nhanh. Khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong.

Lính cứu hỏa phải mặc bảo hộ hiện đại nhất, đeo bình oxy, để vào trong nhưng không thể tiếp cận. Ở vòng ngoài, các chiến sĩ cứu được 22 người ở sân thượng và ban công quán karaoke. Sau gần một ngày, lực lượng chức năng xác định 32 người tử vong, hàng chục người khác bị thương.

Quán karaoke An Phú được cấp phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9/12/2015, có vốn điều lệ một tỷ đồng, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi) làm chủ. Cơ sở được Cảnh sát PCCC Bình Dương duyệt thiết kế PCCC ngày 8/2/2017 và trang bị phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định. Từ khi thành lập, quán bị kiểm tra PCCC ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, đều đạt quy định.

Đình Văn