Vợ chồng tử vong nghi ngạt khí từ máy phát điện

Hà TĩnhHai vợ chồng tử vong, hai con nguy kịch nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện sử dụng lúc ngủ, trong bối cảnh địa bàn mất điện sau bão Kajiki, ngày 28/8.

Khoảng 8h, người dân phát hiện 4 người cùng gia đình bất tỉnh trong căn nhà hơn 200 m2, là quán bánh canh trên đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm. Tại hiện trường có mùi khí lạ nghi CO, cạnh đó đặt máy phát điện đang chạy.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, trưa 28/8. Ảnh: Thảo Nguyễn

Cơ quan chức năng xác định vợ chồng chủ quán đã tử vong. Hai con nhỏ nguy kịch, được đưa đi cấp cứu. Theo nhận định ban đầu, sự cố xảy ra từ tối 27/8, các nạn nhân có thể ngạt khí CO do để máy phát điện trong nhà kín. Ba ngày qua, xã Thiên Cầm bị mất điện diện rộng, nhiều hộ dùng máy phát để sinh hoạt.

Gia đình nạn nhân quê xã Cẩm Trung, thuê mặt bằng tại Thiên Cầm để kinh doanh.

Trước đó ngày 26/8, hai vợ chồng 79 và 74 tuổi ở thị xã Kỳ Anh cũ cũng hôn mê do ngạt khí khi chạy máy phát điện trong lúc ngủ. Nạn nhân được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Theo các chuyên gia y tế, CO là khí không màu, không mùi, khó phát hiện. Khi hít phải, khí này nhanh chóng ngấm vào máu, làm giảm lượng oxy, dẫn đến đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực, rối loạn tri giác. Khoảng 40% người ngạt CO có thể bị di chứng lâu dài như giảm trí nhớ, liệt nửa người, khó đi lại.

Khi phát hiện người bị ngạt, người dân cần mở cửa thông gió, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất.

Hệ thống lưới điện ở Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau bão Kajiki. Ảnh: Đức Hùng

Bão Kajiki đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh tối 25/8 với sức gió giật cấp 13, gây mưa lớn trên diện rộng. Đến chiều 27/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ ghi nhận 5 người chết, 3 mất tích, 47 người bị thương. Hơn 30.000 ngôi nhà tốc mái, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, thủy sản hư hại. Hàng trăm điểm giao thông bị sạt lở, cao điểm có tới 1,6 triệu khách hàng mất điện.

Đức Hùng