Vợ chồng tôi tự lái ôtô 'cỏ' về Bắc ăn Tết xuyên Việt

Gia đình tôi có chuyến đi tự lái Bắc Nam để về quê ăn Tết năm rồi. Hai vợ chồng quyết định giữ tâm thế thoải mái, đi đến đâu hay đến đó, không đặt nặng phải đi được bao nhiêu cây số mỗi ngày. Hành trình lại diễn ra rất suôn sẻ.

Chiều đi, chúng tôi chọn cao tốc và quốc lộ, mất khoảng hai ngày. Chiều về, thoải mái hơn nên ghé những cung đường ven biển, ngắm cảnh và nghỉ ngơi nhiều hơn, tổng thời gian là ba ngày.

Kinh nghiệm của chúng tôi là cứ đi khoảng 150-200 km thì dừng lại nghỉ 15-20 phút. Đi đường dài nhưng không mệt vì luôn giữ đúng tốc độ cho phép, tận dụng mỗi lần nghỉ để ngắm cảnh đẹp.

Có nơi cảnh sắc ấn tượng, cả nhà dừng lại lâu hơn, khoảng 30 phút, vừa thư giãn vừa tận hưởng không khí trong lành. Điều quan trọng là chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, kiểm tra bảo dưỡng xe kỹ càng trước khi lên đường.

Đi tự lái ôtô thực sự có cái hay riêng mà các loại hình di chuyển khác không mang lại. Trước đây, khi chưa có xe riêng, chúng tôi thường thuê xe tự lái theo ngày để đi chơi. Giờ đã dành dụm mua được chiếc xe 'cỏ', cả nhà thoải mái lên kế hoạch cho những chuyến đi dài hơn.

Mỗi chuyến là một lần khám phá: vòng lên Tây Nguyên săn mây, ngắm rừng thông, rồi lại men theo đường ven biển, tận hưởng vẻ đẹp của những bãi cát trải dài và làn nước xanh trong.

Việt Nam còn rất nhiều cảnh đẹp mà nếu không đi tự lái, khó mà cảm nhận hết. Chúng tôi luôn tranh thủ dừng chân tại những nơi đặc biệt, thử các món đặc sản địa phương. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình ngắm cảnh, mà còn là cơ hội để khám phá văn hóa và cuộc sống của từng vùng miền.

Đi đường dài, tuân thủ luật giao thông là điều tối quan trọng. Đi đúng tốc độ, chú ý biển báo, vạch kẻ đường, giữ khoảng cách an toàn, bạn sẽ chẳng có lý do gì để bị phạt. Nếu chẳng may gặp nhầm lẫn, camera hành trình luôn sẵn sàng để làm bằng chứng.

Chiếc xe cỏ cũ kỹ nhưng đã đồng hành cùng chúng tôi qua biết bao chuyến đi, từ Bắc vào Nam, vòng ra miền Trung, lên Tây Nguyên, rồi xuôi xuống biển. Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần thoải mái, mỗi chuyến đi tự lái đều là một trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ để ngắm cảnh đẹp, mà còn để tận hưởng hành trình theo cách riêng của mình.

Hoàng An