Vợ chồng tôi chia đôi chi phí nằm viện vì động thai

Giờ sức khỏe tôi yếu, bác sĩ nói có khả năng phải nghỉ việc để giữ thai, mà với cách quản lý tài chính như vậy tôi lại không dám.

Vợ chồng tôi mới cưới được gần một năm, tôi đang mang bầu hơn bốn tháng. Trước khi cưới, tôi đã tự mua được nhà riêng, thu nhập khá ổn. Chồng tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập lúc được lúc không, trung bình ngang lương tôi nhưng anh chưa có nhà. Hiện tại hai vợ chồng sống ở nhà của tôi. Ngay từ đầu, chồng tôi đề nghị kinh tế nên tách riêng. Anh góp 70%, tôi góp 30% cho các chi phí sinh hoạt chung, còn lại những khoản chi cá nhân mỗi người tự lo. Lúc đó tôi cũng thấy hợp lý nên đồng ý.

Gần đây, tôi bị động thai, phải nhập viện theo dõi, rồi thêm nhiều chi phí khám xét khác. Thời điểm đó, tôi là người chủ động chi trả trước. Sau khi về nhà, tôi cũng chủ động chia lại 50/50 với chồng, anh vui vẻ đưa tiền. Thật ra anh vẫn chăm sóc và quan tâm tôi, không phải kiểu vô trách nhiệm nhưng chuyện tiền bạc như vậy khiến tôi cứ lấn cấn trong lòng. Tôi không có cảm giác được dựa vào chồng, đôi lúc thấy giống như hai người đang hợp tác để cùng nuôi một đứa con vậy. Bình thường khi tôi còn khỏe, còn đi làm thì không sao. Nhưng giờ sức khỏe tôi yếu, bác sĩ còn nói có khả năng phải nghỉ việc để giữ thai, mà với cách quản lý tài chính như vậy tôi lại không dám.

Lâu dần tôi thấy mệt với việc rạch ròi từng khoản tiền anh tiền tôi. Khi có khoản gì cần đóng góp, tôi phải là người chủ động nói trước thì chồng mới đưa. Anh không từ chối, vẫn đưa tiền rất thoải mái nhưng lúc nào cũng là tôi mở lời trước. Dần dần tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng cứ khách sáo với nhau về tiền bạc. Cái khó của tôi là chồng làm kinh doanh. Tiền của anh chủ yếu xoay vòng làm vốn chứ không phải dạng lương cố định. Ngoài phần đóng góp sinh hoạt, gần như tất cả tiền đều quay lại việc kinh doanh. Vì vậy tôi chẳng có lý do gì để giữ hay "giam" vốn của anh.

Không biết các gia đình khác thường xử lý chuyện này thế nào? Liệu tôi có đang suy nghĩ quá nhiều không, hay thật sự cách xử lý chuyện tài chính gia đình của vợ chồng tôi có vấn đề?

Cẩm Vân