Vợ chồng tài tử George Clooney nhập quốc tịch Pháp

Tài tử Mỹ George Clooney và vợ - luật sư nhân quyền Amal - được cấp quốc tịch Pháp sau bốn năm mua nhà và định cư ở nước này.

Theo trang tin của chính phủ Pháp ngày 27/12, vợ chồng George Clooney và con sinh đôi - Alexander - Ella, tám tuổi - trở thành công dân của quốc gia này. Hiện gia đình Clooney sống tại điền trang gần làng Brignoles thuộc miền Nam nước Pháp. Bất động sản từng là cơ sở sản xuất rượu vang, được tài tử mua lại với giá 8,3 triệu USD năm 2021.

Vợ chồng George Clooney tại một sự kiện hồi tháng 11. Ảnh: AP

Trước khi được cấp quốc tịch, George Clooney cho biết yêu thích văn hóa, ngôn ngữ nơi ông đang sống dù không thể thành thạo tiếng Pháp. Trên đài phát thanh RTL đầu tháng 12, Clooney dành nhiều lời khen cho luật bảo vệ quyền riêng tư của Pháp giúp gia đình ông khỏi tầm ngắm của giới săn ảnh.

"Ở đây, không có ai lén chụp ảnh trẻ em. Không có paparazzi nào ẩn nấp trước cổng trường của tụi nhỏ. Đó là điều quan trọng nhất với gia đình tôi", nghệ sĩ nói. Ông cũng cho biết cả nhà thường xuyên đi du lịch, nhưng nhà là nơi mang đến nhiều hạnh phúc nhất.

George Clooney trong hậu trường chụp ảnh cho Esquire Vẻ phong độ ở tuổi 64 của George Clooney. Video: Esquire

Trò chuyện với Esquire tháng 10, Clooney nói cảm thấy may mắn khi được nuôi dạy con cái tại điền trang. Theo ông, lối sống thôn quê sẽ giúp Alexander và Ella phát triển tốt hơn, cũng như không bị đối xử bất công vì là con của giới nghệ sĩ như ở Hollywood. "Ở đất nước này, chẳng ai quan tâm danh tiếng. Tôi không muốn các con ra đường mà phải lo lắng về paparazzi. Tôi cũng không muốn bọn trẻ bị so sánh với con của những người nổi tiếng", ông nói thêm.

Theo Guardian, George Clooney yêu thích châu Âu từ lâu, từng chọn Venice (Italy) làm nơi tổ chức hôn lễ với luật sư Amal năm 2014. Ngoài cơ ngơi ở Pháp, diễn viên có bất động sản ở vùng Hồ Cosmo, Italy, và một biệt thự ở Anh. Tài tử cũng có nhà ở Mỹ, gồm một căn hộ ở New York và quê nhà Kentucky.

George Clooney sinh năm 1961, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Out Of Sight, Ocean's Eleven, Up In The Air, Gravity, The Midnight Sky. Ông từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar - một cho vai diễn trong Syriana, một cho vai trò nhà sản xuất của Argo. Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang.

Amal Clooney sinh năm 1978, là luật sư nhân quyền người Anh gốc Lebanon, nói tiếng Pháp trôi chảy. Cô từng là sinh viên của cao đẳng St Hugh ở Oxford, sau đó học thạc sĩ luật tại đại học New York. Amal nói thành thạo ba ngôn ngữ Anh, Pháp và Arab. Sự nghiệp của cô gắn liền nhiều vụ giải cứu con tin, đòi công bằng cho các nhà hoạt động xã hội, chống lại tội ác diệt chủng.

Phương Thảo (theo Guardian)