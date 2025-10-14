Cuộc sống của George Clooney tại Pháp

George Clooney nuôi cặp sinh đôi Alexander - Ella ở Pháp vì không muốn hai bé bị áp lực con của người nổi tiếng nếu sống tại Hollywood.

Ngày 6/10, tạp chí Esquire đăng bài phỏng vấn diễn viên George Clooney, 64 tuổi, về cuộc sống tại trang trại ở Pháp - tổ ấm của anh và luật sư nhân quyền Amal Clooney, 47 tuổi. Tài tử cho biết vợ chồng anh "rất may mắn" vì được nuôi con tại đây.

Trong cuộc trò chuyện, George Clooney kể rằng phần lớn cuộc đời anh gắn liền với nông trại ở Kentucky, bản thân không thích lối sống thôn quê khi còn nhỏ. Giờ đây, anh cho rằng môi trường này giúp cặp sinh đôi phát triển tốt hơn. Anh khoe hai nhóc tám tuổi không dùng iPad, luôn ăn tối cùng người lớn và biết tự dọn chén đĩa sau khi ăn.

Năm 2021, diễn viên mua nhà ở Pháp, cách điền trang của bạn thân Brad Pitt vài phút lái xe. Theo Esquire, bất động sản nhà Clooney có vườn nho rộng hơn 400.000 m2, trồng 1.200 cây olive. Lúc rảnh rỗi, anh thường lái máy kéo để chở các con dạo xung quanh. Vào mùa xuân, ba bố con cùng sơn hàng rào bằng một loại dầu chống nắng. Ngoài nơi này, George Clooney còn cơ ngơi ở Anh, Italy và gần gia đình ruột của anh tại Kentucky (Mỹ).

Luật sư Amal Clooney bế Alexander (trái) và Ella năm 2018. Đây là lần hiếm hoi gia đình Clooney để lộ mặt con. Ảnh: SplashNews

Theo Clooney, nếu để các con lớn lên tại Los Angeles hay giữa nền văn hóa Hollywood, chúng sẽ bị đối xử bất công vì là con của nghệ sĩ. Anh giải thích: "Tại Pháp, mọi người chẳng quan tâm danh tiếng. Tôi không muốn con ra đường mà phải lo lắng về paparazzi. Tôi cũng không muốn bọn trẻ bị so sánh với con của những người nổi tiếng khác".

Tài tử cũng lo ngại Alexander và Ella sẽ luôn bị xem là con cái của gia đình danh tiếng. Anh nói đùa về vấn đề này: "Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn là tôi lớn tuổi hơn con quá nhiều, do đó khả năng con trai bị đem ra so sánh với tôi gần như không thể xảy ra. Đến lúc thằng bé làm được điều gì đó, chắc tôi đã già đến mức ăn bánh mì bằng nướu rồi".

George Clooney trên ấn bản số tháng 10 và 11. Ảnh: Esquire

George Clooney làm đám cưới với luật sư Amal Clooney tại Italy tháng 9/2014. Ba năm sau, Amal sinh hai bé tại bệnh viện St. Mary ở London. Trên AARP năm 2021, anh nói không muốn đặt tên kỳ lạ cho con, cho rằng "tụi nhỏ có đủ rắc rối khi làm con của người nổi tiếng, thành đạt".

Kể từ khi có gia đình, Clooney cố gắng bảo vệ các con khỏi ống kính truyền thông. Dù vậy, anh thường nhắc đến hai con trong nhiều cuộc phỏng vấn. Trò chuyện với People năm 2018, diễn viên mô tả Alexander giống anh, trong khi Ella là bản sao của mẹ với đôi mắt to và đẹp.

Tính cách của mỗi bé khác nhau. Theo nghệ sĩ, con trai hướng ngoại và vui tính, còn con gái rất ngại ngùng khi ở cạnh người lớn, cư xử nghiêm túc. Tuy nhiên, anh cho biết Ella cũng thích trêu chọc người khác giống mình và Alexander. Bé từng không vừa ý những trò đùa của bố và anh trai, nhưng bắt đầu bắt chước khi thấy Alexander chơi vui.

George Clooney sinh năm 1961, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Out Of Sight, Ocean's Eleven, Up In The Air, Gravity, The Midnight Sky. Anh từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar - một cho vai diễn trong Syriana, một cho vai trò nhà sản xuất của Argo. Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang.

Phương Thảo (theo Esquire, People)