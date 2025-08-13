Vợ chồng mới cưới, nên mua chung cư nhà xã hội hay đất nền?

Tôi phân vân nên vay gói ưu đãi để mua nhà xã hội hay bán đất quê, vay thêm 800 triệu đồng mua lô đất trung tâm sau xây nhà.

Vợ chồng tôi mới cưới, hiện thuê phòng trọ giá 3,2 triệu đồng ở trung tâm TP Huế để vừa ở vừa bán hàng ăn. Doanh thu từ kinh doanh khoảng 11 triệu đồng một tháng cùng với tiền lương từ công việc nhân viên y tế của tôi là 8,2 triệu. Ngoài ra, tôi cũng làm thêm bán hàng online, thu nhập không nhiều, chỉ đủ ăn sáng và chi tiêu cá nhân cho gia đình.

Chúng tôi chưa có con, có khoản vàng được tặng cưới khoảng 300 triệu đồng. Hiện tôi phân vân hai phương án như sau.

Phương án 1, tôi tính mua chung cư nhà ở xã hội gần cơ quan, giá khoảng 1,1 tỷ đồng, có thể vay ngân hàng lãi suất 5,5% trong 3 năm đầu, miễn trả gốc. Nếu trả gốc trong 24 tháng, lãi suất 2% nhân với số tiền trước hạn. Thời hạn vay tối đa 40 năm. Chúng tôi sẽ bán hết vàng cưới, lấy lương hàng tháng của tôi trả góp ngân hàng, còn lợi nhuận kinh doanh để chi tiêu gia đình.

Phương án 2, chồng tôi có mảnh đất ở quê (Quảng Nam cũ), đã có người trả giá 1,3 tỷ đồng. Cùng với khoản vàng cưới, chúng tôi có ngân sách 1,6 tỷ, tính vay thêm 800 triệu để mua mảnh đất trung tâm thành phố.

Tôi tham khảo giá đất ở trung tâm cần ngân sách trên 2,2 tỷ đồng, còn thấp hơn chỉ mua được khu ngoại ô hay khu ngập lụt. Sau này tích cóp thêm, chúng tôi sẽ xây nhà trên mảnh đất này sau.

Mong độc giả quý báo tư vấn giúp tôi nên lựa chọn phương án nào. Xin cảm ơn.

Độc giả Vân Huệ