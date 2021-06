Những lần hụt Oscar gây tiếc nuối của Meryl Streep

The Prom (2020): Streep vào vai Dee Dee Allen, một ngôi sao sân khấu Broadway trong bom tấn hài kịch của Netflix. Diễn viên thể hiện thế mạnh ca hát trong phim, chinh phục giới phê bình và nhiều khán giả khó tính. Variety nhận xét minh tinh tỏa sáng giữa dàn sao đình đám như James Corden, Nicole Kidman... Một số chuyên gia nhận xét lý do Streep không có mặt trong danh sách đề cử Oscar vì bị chia phiếu cho "Let Them All Talk", một bộ phim khác của bà trong năm ngoái. Ảnh: Netflix.